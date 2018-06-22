美銀：二十年來40%的美股企業利潤都來自全球化

貿易保護主義盛行之際，去全球化似乎成了一種新的趨勢，但是少了全球化這個大腿，美股牛市是否也會大打折扣？

美銀在最近的報告中，測算了全球化對全球企業利潤的貢獻，認為在過去二十年內，全球化的貢獻占到了標普 500 中企業利潤增長的 40%，主要得益於海外稅率較低和勞動力成本等支出較少。不過，也正是這些因素成為了民粹主義和保護主義盛行的催化劑。

美銀分析師 Savita Subramanian 表示，川普大選之後，美國股市面臨的最主要風險就是從全球化到保護主義的趨勢轉變，這可能會導致跨國企業的海外銷售額增長被抹去三分之一，而與此關聯的大宗商品、外匯市場的風險敞口將難以估測。

（圖片來自美銀）

Subramanian 進一步指出，一旦全球化逆向而行，最令人擔憂的還是能源、科技、工業、原材料等全球屬性較強的實體遭受的衝擊。對美國國內企業來講，進口成本上升可能會讓零售產業受到較大影響，因其定價能力有限，產品轉型則需花費數年時間才能完成。

此外，由跨國公司引領的資本支出增長浪潮可能也會熄火，目前這一指標還保持在平均線以上，美國稅改在一定程度上也刺激了企業支出的增長。

（圖片來自美銀）

美銀預計，進口成本增加 10% 將導致標普 500 企業 EPS 遭受 3-4% 的衝擊，同時其營業利潤也將下滑 50bp。

上周，巴克萊也曾在報告中表示，如果實施全盤徵收 10% 的關稅政策，那麼將導致標普 500 企業盈利下滑 11%。

（圖片來自巴克萊）

在美銀看來，去全球化導致的最壞結果可能是滯脹——地區通膨走高，但同時全球經濟增長遇阻，這可能是美國股市面臨的最大風險。

目前全球範圍內的通膨風險都開始上升，上周聯準會和歐洲央行的議息會議雙雙上調了通膨預期：聯準會將 2018 年 PCE 通膨率預期上調 0.2 個百分點至 2.1%，歐洲央行則將歐元區 2018、2019 年的通膨預期上調 0.3 個百分點至 1.7%。

與此同時，經濟增長的速度可能還趕不上通膨走高。此前 IMF 的一份報告顯示，如果中國、歐洲、美國的進口成本同時增長 10%，那麼這三個經濟體的 GDP 增長都會下滑 2-3%，這個影響還沒有將二次訂單、消費者信心等因素的衝擊計算在內。