現在賣美光？瑞銀：見好就收 明年晶片市場要大修正了！

誰會在美光財報持續打敗華爾街預期的這個時候建議賣掉美光？瑞銀分析師 Timothy Arcuri 週四 (21 日) 就這樣建議。

Timothy Arcuri 重申其出售評級與 42 美元的目標價，稱美光 (MU-US) 儘管「業務紮實，但明年晶片市場仍有面臨重大修正的風險。」

美光週四 (21 日) 小漲 0.8% 至 59.44 美元，延續前一日漲勢，因該公司 Q3 營收和獲利雙雙優於預期，且調升本季財測。甚至有分析師目標價已經喊到 120 美元。

但 Arcuri 認為，2019 年是一個問題，「雖然這事情本身不會左右多頭或空頭，但是我們知道三星下砍了 2019 年的供應量。」

他主張，問題在於明年的獲利率。

Arcuri 認為，邁向 2019 財年最大問題在於戰術，因為股價與訂單相關，接下來會再有少許幾季持續高峰，但最終 2019 年還是有大修正的可能，尤其美光表明 NAND 快閃晶片在今年下半會出現「顯著的成長和成本下降」，這對近期的毛利有利，但 DRAM 方面，「受惠於 1x 奈米製程，我們認為隨著 1x 的挑戰浮現，到下個財年成本下降速度就會放慢。」

Arcuri 對美光的目標價是預期的 EBITDA 獲利 3.5 倍，他認為這個價格合適是因為「2019 財年與更之後的供需平衡仍有疑慮。」

然而，持相反看法的分析師仍佔多數：

摩根大通重申「加碼」的股票評級，主張雲端運算市場的記憶晶片需求強勁。

分析師 Harlan Sur 週四表示，「美光持續受惠於雲端數據中心強勁的需求，其雲端 DRAM 營收季增 33%，以產業環境來說，我們預期廣泛記憶晶片的基本面到明年仍舊有建設性，因為數據中心會帶來持續的需求力道。」他將美光目標價自 82 美元上修至 84 美元，意味較現今價位還有約 42% 上漲空間。

美光今年迄今股價漲幅約 43%，大勝 S&P 500 指數漲幅僅 3.5% 的表現。

美光股價走勢

金融顧問公司 Stifel Nicolaus 認為，美光靠著銷售晶片給雲端運算客戶，將可以提高市佔率。分析師 Kevin Cassidy 週三表示，「雲端方面的花費持續是該公司的助力，管理階層認為，改善執行後將能讓公司提高雲端市場的佔有率，而這正是先前落後同業的不足之處。」他重申對美光股票的「買進」評級，並將目標價自 106 美元提高到 108 美元。

瑞穗分析師 t Vijay Rakesh 也認為，今年稍晚記憶晶片價格將優於預期，美光也將因而受惠。他週三表示，「我們持續認為，在 6 月一季到今年下半年期間，DRAM 和 NAND 現貨價格相較穩定，比最初擔憂的情形好太多了。」他重申對其「買進」評級，也將目標價自 70 美元上修至 72 美元。