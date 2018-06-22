〈道瓊8連跌〉貿易戰風暴 市場先砍道瓊跨國集團股

中美貿易緊張局勢升溫，而歐盟對美國的報復性關稅在 22 日開始實施，美國股市承受壓力，涵蓋許多大型跨國公司的道瓊工業指數連續 8 天下滑，數據顯示，營收來源主要來自國內市場的公司，較不受貿易戰的威脅，相反地，跨國公司股價將較受影響。

道瓊工業平均指數成分股包含美國最大與最知名的 30 間上市公司，可說全都是跨國公司，因此當其他國家實施貿易保護政策，即提高關稅時，這些公司營收較易受影響，進一步導致股價波動。

21 日道瓊指數下跌 0.80% 至 24461.70 點，已連 8 天收低，為 2017 年 3 月以來，最長的連續收黑天數，今年迄今，則是下跌 0.9%。

道瓊工業指數日線走勢圖

另一方面，較小型的國內股，因營收主要來自國內市場，關稅的提升對於營收的損害有限，股價表現相對較穩定與優良，以羅素 2000 指數為例，僅管 21 日下滑 1.06% 至 1688.95 點，但該指示今年迄今已大幅成長 10.3%，本週則是上漲 0.5%。

羅素 2000 指數日線走勢圖

從道瓊指數和羅素 2000 指數相反的表現可看出，當面臨貿易戰時，公司營收來源為決定股價是否走跌的主因之一，FactSet 的統計數據顯示，道瓊成份股中，約 52.8% 的營收來自海外市場，因此當貿易緊張局勢升溫時，這些公司承受較大風險。

另一方面，由美國小型股所組成的羅素 2000 指數，其中公司營收 78.6% 來自國內，為貿易戰升溫提供較大的緩衝力。iShares 羅素 1000 純美國收益 ETF，追蹤營收重心放在美國國內的公司，本月迄今上漲 2.5%，優於同期 S&P 500 指數的 1.9% 漲幅。

iShares 羅素 1000 純美國收益 ETF 走勢圖

數據研究機構 DataTrek Research 指出，大部份股價大跌的公司，共通點為國外營收占總營收很大部份，如 3M、開拓重工、P&G 與嬌生等，這些公司股價今年迄今都重挫 10% 以上。

3M 的營收，有 61% 來自美國以外地區，開拓重工則有 54% 的營收來自國外，P&G 和嬌生則分別為 55% 與 48%。

除了貿易糾紛之外，跨國企業的營收同時較受美元走勢影響，當美元變強勢時，這些公司的海外利潤會受侵蝕，美元指數 22 日略下滑 0.24%，暫報 94.31 點。