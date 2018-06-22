與下屬發生關係 英特爾執行長Krzanich被迫下台

英特爾 (Intel) (INTC-US) 週四 (21 日) 宣布，經公司調查證實，Brian Krzanich 和一位員工有「合意關係」，違反公司內規，即管理者不能與直接或非直接向其報告的下屬發生關係，故而卸除其執行長和董事職位。

目前由財務長 Robert Swan 兼任臨時執行長的職務，立即生效，而董事會也已展開尋找正式執行長的工作。

英特爾聲明指出，「經由內部和外部律師團隊的調查，證實 Krzanich 違反全部管理層都應該遵守的非聯誼政策，相信所有員工都會尊重英特爾的價值觀並遵守公司的行為準則，董事會已經接受了 Krzanich 的辭職。」

知情者透露，Krzanich 遭人舉報違反英特爾此規定，這段關係已經發生並結束「好一陣子」，最近公司才知情並展開調查，接著就要求 Krzanich 辭職。目前不清楚 58 歲的 Krzanich 是和哪一位下屬發生關係。

根據英特爾文件，去年 Krzanich 的總薪酬高達 2100 萬美元，且其交通和居住安全費用皆由公司買單。

英特爾週四收跌 2.38% 至 52.19 美元。在 Krzanich 擔任執行長期間，英特爾股價共上漲了約 120%。

英特爾股價走勢

英特爾週四也調升第二季財測範圍，預計調整後稅前純益為每股 99 美分、營收 169 億美元 (先前估計為 85 美分、163 億美元)。

根據英特爾網站，1982 年加入英特爾的 Krzanich 在 2013 年 5 月獲任命為執行長並選入董事會，在此之前他擔任執行副總裁兼營運長的職位。

根據英特爾最新一期 10K 聲明，他帶領英特爾轉型，從 PC 為主的模式轉至以數據為中心，為新數據經濟奠定了技術基礎。

英特爾董事長 Andy Bryant 表示，「董事會強烈相信英特爾的策略，也對 Bob Swan 領導公司的能力有信心，我們正積極尋找下一任執行長。Bob 一直戮力發展與執行英特爾的策略，我們知道公司將繼續順利執行，也感謝 Brian 對英特爾的許多貢獻。」

數十年追蹤分析英特爾的 Enderle 集團首席分析師 Rob Enderle 指出，Krzanich 過去常將可能挑戰其權威地位的人剔除，在他任內，前集團製造部門總裁 Stacy Smith、前營運長 Renee James、前數據中心業務負責人 Diane Bryant、PC 業務前負責人 Kirk Skaugen 都離開了。

這對英特爾來說將是大問題，因為有 50 年歷史的英特爾向來偏愛拔擢內部人才來擔任執行長，Krzanich 是英特爾第六任執行長，但這次恐怕不得不內外部均搜尋適合的人才了。

Cowen & Co. 分析師 Matthew Ramsay 認為，現在是英特爾的艱困時間，這時候讓 Krzanich 離開令人擔憂，因為英特爾內部顯然沒有明確的長期繼任者，英特爾近幾年的所有變化可能也會讓繼任計畫更棘手。

英特爾面臨的另一個難題是，一再遲延製作 10 奈米晶片的狀況，這給了 AMD 等競爭對手捷足先登的機會。

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 對英特爾股票評級為買入，他認為 Krzanich 以強大的製造背景而知名，而目前英特爾正苦於製作 10 奈米晶片，他的離開對英特爾來說恐怕會拉大與競爭者的差距。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 給予英特爾股票「符合市場」的評級，但他認為 Krzanich 的離開會讓英特爾處理器的領先優勢逐漸消失。

