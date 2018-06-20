美國的企業債殖利率已經倒掛 美元荒要來了？

Nedbank CIB 分析師 Neels Heyneke 和 Mehul Dahya 在近期的一份研報中發現，美國的企業債殖利率已經出現倒掛。

企業債殖利率曲線倒掛，也就是 Baa 評級的企業債券殖利率與優惠利率（Prime Rate，美國的銀行提供給信用等級最高的貸款客戶的貸款利率）的利差為負，這說明企業資本成本目前高於投資資本回報率。

值得注意的是，從歷史數據來看，每當這條曲線跌到負值區間且在谷底的時候，總伴隨著一些市場危機的來臨。比如，90 年代的亞洲金融危機、2000 年達到頂峰的網路泡沫、08 年次貸危機，以及我們現在正在經歷着的美元流動性短缺。

分析師在報告中表示了對全球範圍內的美元流動性將在下一階段繼續萎縮的擔憂。美元荒現象如果持續，期限溢價將被抬升，從而令實質利率上升到更高水平，或又將給股市帶來困局。

利率上升，金融環境趨緊，加上股票庫藏股擴大壓縮債券投資空間，美國企業債今年以來表現糟糕。

摩根大通在上月的一份報告指出，美國企業債自 2 月中旬以來至 5 月的表現，在 2000 年以來的 18 年裡排在倒數第三。其中，高評級的企業債尤其受傷（因其殖利率通常更低）。截至五月中旬，持有高評級企業債的投資者今年以來已經虧損 3.8%，這是約 20 年來高評級企業債最糟糕的表現。