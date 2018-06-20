亞通在建工程金額達75億元 H2將優於去年同期表現

亞通 (6179) 積極拓展環保綠能及高端醫療工程市場獲致重大成果。亞通董事長呂元瑞表示，目前在手工程合約尚未執行金額合計超過新台幣 75 億元，將依工期在 2-3 年內分批認列，營運成長動能充沛，今年下半年營運將優於去年下半年及今年上半年表現，而由於今年年底加速進入重點施工期，對於明年上半年的業績樂觀看待。呂元瑞指出，在環保綠能工程方面，公司獨特技術的大口徑 HDPE 海水排放管技術，獲多國專利，毛利率優於一般工程；而在醫療部分，透過參與核電工程累積的技術能量，切入質子及重粒子癌症治療中心設備工程，去年醫療營收占比約 5%，今年希望可以拓展至 5-10%，並朝 10-20% 的占比目標努力。



呂元瑞表示，目前海外的營收占比約過半，以菲律賓、中東最具發展潛力，隨著全球政府環保法令趨嚴，加上各國電力建設及循環經濟需求孔急，今年下半年包括國內、東協市場與中東國家都將會多項工程標案陸續開標，亦將積極參與及爭取，加上高端質子及重粒子癌症治療中心需求明顯成長，目前在手工程合約未執行金額合計已超過新台幣 75 億元，將在此營運成長動能無虞的基礎下，持續尋求新一波的成長契機。