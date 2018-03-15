亞通攻高端醫療市場 奪台大癌醫治療中心工程 最快年底起挹注營收

亞通 (6179) 宣佈取得「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」機電工程第一期主體建築機電工程，工程金額達新台幣約六億元，將於今年下半年開始進行興建主體建築，亞通參與的機電工程則會在主體建築興建中期導入，最快今年底開始挹注營收貢獻，並預計兩年內完工。亞通指出，先前已承接多項粒子治療中心系統整合及安裝工程，包含林口長庚醫院「質子暨放射治療中心」已於 2014 年 7 月正式啟用；目前興建中的高雄長庚醫院澄清湖分院「質子暨放射治療中心」，則預計在今年底完工；而亞通此次參與機電工程的「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」，也預計在 2020 年投入營運。



同時，亞通也提到，將與得標台北榮總「重粒子癌症治療中心」工程案的日商簽訂合作協議，協助興建國內第一座重粒子癌症治療中心的機電工程，預計 2022 年完工，可望一舉囊括國內三大醫學中心（台大、長庚、北榮）癌症中心的機電工程。



亞通表示，曾經參與包括核四電廠機組、核能研究所反應爐遷移等核電工程案，累積核能相關技術能量，工程跨足門檻較高，因此在三年多內陸續取得林口長庚、高雄長庚及此次台大癌症質子治療中心工程案，並有信心取得「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」第二期治療室機電工程案。



亞通進一步表示，目前高端醫療領域約佔公司整體營收 5%，因累積多項粒子治療設備系統整合工程的經驗，獲得提供設備的多家外商信賴，亦將在今年下半年成立新加坡子公司，參與新加坡粒子治療中心之興建工程，持續推展高端核子放射醫療領域，相關營業比重也將逐年提高。



亞通近幾年開始發展高端醫療領域，切入癌症質子治療相關工程，轉型為全方位的 EPC 及系統整合工程服務業者，目前業務範圍涵蓋電力、能源、環保、醫療、海水利用及污染防治等利基型市場。



除了高端醫療領域外，亞通也提到，所參與菲律賓的新建電廠及海水冷卻工程，將於今年第二季陸續接收工地後進入施工期，對營收貢獻可望逐季增加，也由於東南亞新興市場對電力建設需求孔急，預計今年下半年有多項新案進行，綜上今年亞通整體營運表現可望明顯優於去年。



亞通 2 月營收 1.05 億元，月減 23.25%，年減 45.47%；累計 1-2 月營收 2.41 億元，年減 34.83%。



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