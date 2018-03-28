亞通獲前瞻計畫3.2億元標案 最快Q2開始貢獻營收

亞通 (6179) 宣佈取得政府前瞻基礎建設計畫「臺東深層海水試驗管工程」標案，總金額達新台幣 3.2 億元，將於 4 月初開始動工，第二季起即可挹注營收貢獻，工程為期 3 年。亞通表示，公司在電廠工程核心技術－海水冷卻系統，擁有亞洲電力市場領導廠商的地位。因應台商南進動作積極及政府「新南向政策」，目前在菲律賓已完成逾 10 座電廠相關工程，其中海水冷卻系統在菲律賓的市占率更超過七成，為此次與關係企業合作取得「臺東深層海水試驗管工程」標案的重要原因。



亞通進一步指出，公司是亞洲第一家具備採用大口徑高密度聚乙烯（HDPE）管線施作海水冷卻系統能力的廠商，HDPE 管的輕質化可明顯縮短工期並降低施工成本，且其可撓性強的特性能隨海底地形、地物彈性調整管線設計，其高韌性亦較不受地震及風災影響，加上 HDPE 管的耐久性高，使用年限長，因而被廣泛使用在新建電廠、石化業冷卻系統及海水資源利用，並已拓展至深層海水取水工程上，市場規模短期內亦將大幅提高。



亞通解釋，「臺東深層海水試驗管工程」屬政府前瞻基礎建設計畫的水環境建設，工期 3 年，預定於 4 月初開始施工，完工後期達到取水深度約 350 公尺，每日平均取水量 2400 噸的效益，除此次取得的深層海水取水工程外，電廠相關建設亦可望於近日再傳捷報。



展望未來，亞通今年除在國內前瞻基礎建設計畫與高端醫療領域已有明確成績，將分別於第二季與下半年開始挹注營收貢獻外，所參與菲律賓的新建電廠及海水冷卻工程，亦將於今年第二季進入施工期，預期對營收貢獻可望逐季增加，今年公司整體營運表現可望明顯優於去年。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』