與馬斯克鬧翻！川普威脅撤銷政府合約 特斯拉暴跌逾14%
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周四 (5 日) 報導，美國總統川普與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的衝突持續升級，在川普威脅撤銷馬斯克旗下公司的政府合約後，特斯拉股價在周四暴跌 14.27%，收盤價為每股 284.68 美元。
川普表示：「在我們的預算中，節省數十億美元最簡單的方法就是終止馬斯克的政府補貼和合約。我一直很驚訝拜登沒有這麼做！」
上周五，川普才替馬斯克在白宮舉辦「歡送記者會」，表明馬斯克離開政府效率部 (DOGE) 並不是真的離開，他還會持續造訪白宮。但之後雙方關係則因對稅改法案的歧見急速降溫。
川普稱：「馬斯克已經『令人厭煩』，我要求他離開，我取消了強迫所有人購買沒人想要的電動車的電動車強制令 (他幾個月前就知道我會這麼做!)，然後他就發瘋了!」川普在 Truth Social 上寫道。
川普周四稍早在白宮表示，馬斯克對電動車抵免未納入法案感到不滿，自己曾經與他有過很好的關係，但不知道這樣的兄弟情未來還會不會有。
而馬斯克則立刻在其社群媒體 X 上表示：「隨便 (Whatever)」並開嗆川普忘恩負義。他指出：「沒有我，川普會輸掉大選，民主黨會控制眾議院，共和黨在參議院只會是 51 比 49 的微弱優勢。」
這位億萬富翁甚至在 X 發起了投票，題目是：「現在是時候在美國成立一個真正代表中間 80% 民意的新政黨了嗎？」
川普推出的《大而美法案》提到，將在 2025 年底前取消部分特斯拉車型和其他電動車購買者最高 7500 美元的稅收抵免額度，比原定計劃提早了七年。根據摩根大通的分析，這將導致特斯拉全年利潤損失約 12 億美元。
昔日的親密戰友，快速反目。川普本日稍早在與德國總理梅爾茨會談時提到，馬斯克對自己讚不絕口，而且他也沒有說過我的壞話，「但我相信接下來肯定會有。」外界認為，雙方戰火可能還會進一步升溫。
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