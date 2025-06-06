與馬斯克鬧翻！川普威脅撤銷政府合約 特斯拉暴跌逾14%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-06 04:22

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從盟友變仇人，川普馬斯克翻臉速度堪比翻書。(圖:Reuters/TPG)

川普表示：「在我們的預算中，節省數十億美元最簡單的方法就是終止馬斯克的政府補貼和合約。我一直很驚訝拜登沒有這麼做！」

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上周五，川普才替馬斯克在白宮舉辦「歡送記者會」，表明馬斯克離開政府效率部 (DOGE) 並不是真的離開，他還會持續造訪白宮。但之後雙方關係則因對稅改法案的歧見急速降溫。

川普稱：「馬斯克已經『令人厭煩』，我要求他離開，我取消了強迫所有人購買沒人想要的電動車的電動車強制令 (他幾個月前就知道我會這麼做!)，然後他就發瘋了!」川普在 Truth Social 上寫道。

川普周四在 Truth Social 發文表示，馬斯克已經瘋了而且「令人厭煩」。(圖: 截自 @realDonaldTrump)

川普周四稍早在白宮表示，馬斯克對電動車抵免未納入法案感到不滿，自己曾經與他有過很好的關係，但不知道這樣的兄弟情未來還會不會有。

而馬斯克則立刻在其社群媒體 X 上表示：「隨便 (Whatever)」並開嗆川普忘恩負義。他指出：「沒有我，川普會輸掉大選，民主黨會控制眾議院，共和黨在參議院只會是 51 比 49 的微弱優勢。」



這位億萬富翁甚至在 X 發起了投票，題目是：「現在是時候在美國成立一個真正代表中間 80% 民意的新政黨了嗎？」

川普推出的《大而美法案》提到，將在 2025 年底前取消部分特斯拉車型和其他電動車購買者最高 7500 美元的稅收抵免額度，比原定計劃提早了七年。根據摩根大通的分析，這將導致特斯拉全年利潤損失約 12 億美元。