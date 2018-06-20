三大法人賣超81億元 外資近4天自台股提款525億元

台股今 (20) 日盤勢上沖下洗，靠著電子三雄台積電及大立光抗跌，加上金融股買盤湧入，指數終場小漲 23.25 點，以 10927.44 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 76.92 億元，外資自營商買超 0.64 億元，投信賣超 4.33 億元，自營商自行買超 6.6 億元，自營商避險賣超 7 億元，合計三大法人賣超 81.67 億元。外資近 4 日已賣超台股 525 億元。

期貨部分，三大法人僅自營商單獨偏空，外資加碼多單 2413 口，淨部位多單來到 35168 口；投信回補空單 282 口，淨部位空單來到 26271 口；自營商減碼多單 6396 口，淨部位空單來到 5760 口，合計三大法人減碼多單 3701 口，淨部位多單為 3137 口。

外資今天賣壓持續集中在電金權值股，不過略有減輕，其中電子三雄台積電遭外資賣壓最為沉重，連續 4 天遭賣超，今日賣超張數仍超過 1 萬張，至於鴻海及大立光，雖也同樣遭外資連 4 天賣超，但是鴻海遭賣張數已減到 6000 多張，大立光僅遭賣超 5 張。

至於友達、華邦電、旺宏、仁寶、達方、亞太電、智邦、緯創、微星、晶電、光寶科、技嘉、光磊、華新科、友訊等，外資賣超張數都仍超過 2000 張。

外資對金融股賣超則略為減緩，儘管包括玉山金、兆豐金、新光金、開發金、華南金、合庫金、台新金、中信金等仍遭外資賣超，不過國泰金、富邦金、永豐金、元大金等大型金控股，外資則是已先行轉為買超。

ETF 部分，外資則是中止連續 3 天賣超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也是中止連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天買超，轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名國泰金，買超張數 9463 張，第 2 名寶成，買超張數 8703 張，第 3 名統一，買超 5080 張，第 4 名台泥，買超 4976 張，第 5 名中鴻，買超 4475 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大滬深 300 正 2，賣超張數 15784 張，第 2 名友達，賣超 13189 張，第 3 名華邦電，賣超 12583 張，第 4 名台積電，賣超 11339 張，第 5 名玉山金，賣超 11215 張。

法人表示，外資今日持續賣超電金權值股，顯示撐盤要角以內資為主，然而現在國際局勢一日數變，就目前來看，指數今日一度摜破季線及半年線，最後仍拉出一根長下影響，顯示外資賣壓趨於緩和，只要指數能有效守住季線，預料短線指數將維持盤整格局。