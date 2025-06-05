川習通話 習近平：撤銷對中消極舉措 慎重處理台灣問題
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《央視》報導，中國國家主席習近平周四（5 日）晚應約同美國總統川普通話，習近平表示，美方應撤銷對中國實施的消極舉措，慎重處理台灣問題。
習近平指出，根據美方提議，兩國經貿牽頭人在日內瓦舉行會談，邁出通過對話協商解決經貿問題的重要一步，受到兩國各界和國際社會普遍歡迎，也證明對話和合作是唯一正確的選擇。
習近平說，雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。對此，中方有誠意，也有原則。
習近平提到，中國人一向言必行、行必果，既然雙方達成了共識，都應遵守。美中舉行日內瓦會談之後，中方嚴肅認真執行協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。
習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。
據《央視》報導，習近平歡迎川普再次訪華，川普表示誠摯感謝。兩國元首同意雙方團隊繼續落實日內瓦共識，儘快舉行新一輪會談。
川普說，他十分尊重習近平，美中關係十分重要。美方樂見中國經濟保持強勁成長。美中合作，可以做成很多好事。美方將繼續奉行「一個中國」政策。美方歡迎中國留學生來美學習。
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