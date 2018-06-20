國產通過配息0.5元 配發率24.9% 看好今年房市將穩健發展

國產 (2504) 今日舉行股東會，通過配發現金股利 0.5 元。該公司近兩年積極推廣的「國產安心建材履歷」，打造「砂石產銷一貫化作業模式」，加上扮演砂石轉運樞紐的臺北港第二散雜貨中心，逐步發揮營運綜效，民眾與建商更加重視建築安全，預期可望帶動業績成長。依據國產 106 年個體財報，全年度稅後淨利 28.1 億元，EPS 2.01 元，配發現金股利 0.5 元，配發率 24.9%。



國產指出，「國產安心建材履歷」自從推出以來，充分發揮「砂石產銷一貫化作業模式」的優勢基礎，搭配最新的雲端科技，整合成一個透明且公開的先進系統，願景就是希望徹底杜絕台灣建安雙害 - 海砂屋、廢爐碴屋，讓房屋建造完成後，均擁有透明且公開的身分證，為全民居住安全把關。



在混凝土品質已成為民眾購屋時的普遍共識後，目前加入「國產安心建材履歷」的新建案成長快速，全台已經超過 660 個。



展望今年，國產認為，在選擇性信用管制、實價登錄、持有稅調整及房地合一等政策鬆綁，政府無明顯打房動作，並積極推動社會住宅興建及都市更新，有利房市穩健發展。



在前瞻基礎建設中，地方軌道建設占有絕大部分比率，尤其對中南部都會的均衡發展有所助益，例如：台中捷運、台南鐵路地下化及高雄輕軌延伸計劃等，這類的軌道經濟發酵將有助於擴大內需，可望為周邊房市注入動能。



各縣市的公辦及自辦都更計劃，例如：北台灣三大重劃區、台中市地重劃及高雄新興重劃區等，亦隨公共建設及捷運網絡建置完善，進而帶動附近區域發展利多。



政府著手進行大幅度的立法後，106 年為都更啟動元年，107 年陸續進行的 (公辦與民辦) 都更計畫、危老重建、社會住宅等三大住宅政策。據統計，全國屋齡 30 年以上老屋 384 萬戶，雙北占 32%；10 年後增至 597 萬戶，20 年後增至 740 萬戶，尤其雙北市有必要加速推動，加速都更，可發揮內需點火效應。

