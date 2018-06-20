天揚布局EzCon智慧電源控制系統等新產品 擬109年拓展海外市場

天揚 (5345) 今日召開股東會，董事長王鏑程表示，去年公司主要商品為片式電容、電阻，同時代理銷售友順科技 Mosfet，進行新產品 EzCon 智慧電源控制系統的開發設計與行銷工作，並積極發展及申請各項發明專利。今年 7 月將有主力新產品上市，預計 109 年要將市場推展至海外。王鏑程會中針對未來產品布局表示，有三大項，其中 EzCon 智慧電源控制系統，今年 7 月中旬將上市，並結合各縣市水電技師業者同步銷售，預計將是今年下半年及明年公司的主力產品，預計 109 年開始要將市場推展至歐、美、日、東協等海外市場。



天揚說明，此產品擁有獨家三項專利，包括「無線階層電源管理系統及其遙控裝置」、「受控裝置與遙控方法」、「階層群組管理裝置與系統及其受控器」及「遙控電子鎖系統及其加解密方法」，因此具備訊號穩定性與安全性，同時整合 RF 及 IR 遙控器、照明及電源開關、鑰匙、門鎖及交通工具等相關各項裝置，且能交叉授權，預料將帶給物聯網裝置的革命性改變。



王鏑程說，EzCar 汽車電瓶電力持續系統，運用獨家專利的「電池電力延續裝置及電池電力延續方法」自我學習演算偵測電瓶和汽車狀態，包含電瓶壽命檢測系統， 能有效延長電瓶與汽車電子裝置壽命 (預計為現有電瓶 2 倍或以上壽命)，及正確告知使用者目前電瓶壽命狀況，避免非預期「無法發動」。預計 108 年 7 月先結盟各縣市汽車保養廠為銷售主體進軍汽車後裝市場，預計 110 年逐步進軍至汽車前裝市場。



另外，EzBMS 多節電池管理系統部分，王鏑程指出，是採用主動平衡系統並透過獨家專利「多節電池的電力管理系統」演算法和架構，調配不同電池電量，以達均衡充電和放電，因此能使多串的每顆電池效能與壽命達到極致，使應用此專利的多節電池系統電池模組續航力更佳，壽命更長。預計 108 年底可以上市銷售，提供給筆電、吸塵器、航模、電動工具、電動機車、電動汽車、儲能電池糸統等多節電池管理系統，應用領域更佳的多節電池管理系統。



展望未來，王鏑程強調，將以授權金方式授權天揚獨家專利的設計方案，並銷售以獨家專利設計的 IC 產品，結合有意願生產公司相關但不相同規格的專利產品業者，盼此讓全世界更多消費者得以享受天揚開發設計產品。

