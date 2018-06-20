東陽股東會通過配發2.05元股息 前5月每股稅前盈餘1.92元

汽車零組件廠東陽 (1319) 今天召開股東會，會中承認 2017 年財報及通過配發 2.05 元現金股利。總裁吳永祥會中表示，東陽經營團隊將持續整理整頓，優化產線，提升品質，強化競爭力。 東陽 2017 年營收 244.53 億元，年增 1.12%，受到原物料成本上揚、新台幣升值及人事成本增加，稅後淨利為 23.41 億元，年減 3.07%，每股稅後盈餘為 3.96 元，略低於前一年度 4.08 元。



東陽自結 5 月合併稅前淨利為 2.48 億元，較去年同期成長 2%，創單月同期新高。累計前 5 月合併稅前淨利為 11.53 億元，年成長 2%，每股稅前盈餘為 1.92 元。



吳永祥指出，台灣 AM 擴建之物流倉庫及碼頭已完工使用，擴建完成後物流中心共有 33000 坪及 150 道的貨櫃碼頭，屆時可加快出貨速度。台灣 OEM 的新設中小物塗裝線已接近完工，大陸轉投資各廠包括一汽富維東陽青島廠、大江東陽等廠的擴建工程也逐步試量產，下半年可順利量產出貨。