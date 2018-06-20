金融監管部門齊發聲：經濟基本面良好 加大實體經濟支持力度

近日，央行、銀保監會先後密集發聲，“穩”字“好”字成了我國金融監管部門頻繁提及的關鍵詞。綜觀近期出爐的各項數據，也印證了這樣的觀點，我國貨幣信貸和社會融資規模適度增長，綜合社會融資成本穩中有降，金融領域從宏觀到微觀穩字當頭，對實體經濟的支持力度更趨穩固。

央行：穩健中性的貨幣政策取得較好成效

中國人民銀行有關負責人18日接受《金融時報》採訪時指出，人民銀行認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，實施好穩健中性的貨幣政策，適時調整和完善宏觀審慎政策，加強預調微調和預期管理。總體看，穩健中性的貨幣政策取得了較好成效。

從M2和信貸增速看，2018年5月末，M2同比增長8.3%，增速比2017年末上升0.2個百分點，實體流動性整體趨於穩定。5月人民幣貸款增加1.15萬億元，同比多增405億元，小微、涉農領域貸款投放加快。

從社會融資規模增長看，1-5月份增量7.9萬億元，同比少增1.44萬億元，5月末同比增長10.3%，主要是強監管、去槓桿政策效應逐步發揮，委託貸款、信託貸款及未貼現銀行承兌匯票等表外融資有所下降，債券市場融資有所減少。綜合考慮季節波動、資産證券化等因素影響，今年以來社會融資增長總體比較平穩。

中國人民銀行參事、中歐陸家嘴(15.780, 0.59, 3.88%)國際金融研究院常務副院長盛松成19日撰文稱，“目前，金融監管在抑製資金空轉方面已取得階段性成效，促使資金更多地、更有效率地流向實體經濟。”金融強監管的過程中，去槓桿、減通道壓縮了銀行投放非銀的資金，減少了資金在金融體系内部的空轉，縮短了資金鏈條，資金大量回表，同時提高了金融市場利率。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究中心副主任張明認為，今年以來，我國貨幣政策基本維持穩健中性態勢，併沒有出現相對明顯的寬松。今年下半年流動性的總體格局預計仍將持續，金融監管繼續穩步推進，貨幣政策將繼續保持穩健中性的基調。

中國人民銀行上述負責人表示，將加強形勢預判和預調微調，加強監管政策協調，把握好政策的力度和節奏，加大對小微企業等實體經濟支持力度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，積極有效應對可能的外部衝擊，穩定市場預期，維護金融市場平穩運行，有序推進金融改革開放，促進經濟金融平穩健康發展。

19日，滬指經歷了3.78%的下挫，兩市板塊盡墨。中國人民銀行行長易綱在接受媒體採訪時表示，金融市場波動受多種因素影響，19日股市出現波動，主要受情緒影響，周邊股市也都出現一定程度的下跌。易綱表示，當前我國經濟基本面良好，經濟增長的韌性增強，總供求更加平衡，增長動力加快轉換，今年以來人民幣是少數對美元升值的貨幣之一。基於這樣的經濟基本面，中國的資本市場有條件健康發展。

銀保監會：銀行保險機構運行穩健

19日，銀保監會也在其官網刊登新聞發言人接受媒體採訪的實錄。文中介紹，根據前五個月數據，目前我國銀行業、保險業的風險和合規意識持續增強，競爭力不斷提升。

最新數據顯示，5月末，銀行業金融機構本外幣資産250萬億元，同比增長7.2%，本外幣貸款133萬億元，同比增長12%，用於小微企業的貸款同比增長14.2%。今年前5個月，保險業為經濟社會發展提供風險保障金額3115萬億元。5月末，保險業總資産17.5萬億元，保險資金運用餘額15.5萬億元，其中為實體經濟提供融資餘額超過10萬億元。

流動性方面，5月末，商業銀行流動性繼續保持適度充足，人民幣超額備付金率1.4%，存貸款比例73%，流動性覆蓋率125%。保險業綜合償付能力充足率248%，核心償付能力充足率237%，償付能力總體保持充足。

今年以來，防範金融風險一直是我國的頭等大事。中國銀行保險監督管理委員會黨委書記、主席，中國人民銀行黨委書記郭樹清在本月14日在上海舉行的“2018陸家嘴論壇”上，從歷史角度闡明了我國現階段的金融問題具有極大的特殊性，這種特殊性決定了我們面對的矛盾更為復雜。郭樹清認為，必須以更積極的態度處置各類隱患，以經常的“小震”釋放壓力，避免出現嚴重的“大震”，要用事先的而不是事後的、主動的而不是被動的、整體的而不是零散的方法，去矯正各種偏離，及早恢復經濟金融平衡。

交通銀行首席經濟學家連平近期在出席論壇活動時表示，目前中國的銀行業有許多困難、壓力，但總的來說是平穩運行的。“從不良資産狀況、撥備狀況、盈利狀況等各方面情況看，總體屬於比較穩健運行的行業狀態。”

銀保監會新聞發言人也表示，目前商業銀行整體貸款質量和經營效益穩定，風險抵補能力和流動性儲備充足。下一步，將督促銀行業金融機構優化貸款結構，增加對戰略性新興産業的信貸支持，同時，降低實體經濟融資成本，壓縮通道業務，縮短融資鏈條，併推動銀行加大不良貸款處置力度，騰出信貸空間更好支持經濟發展。

來源：新華社

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