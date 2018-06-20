野村: 央行將推出寬鬆措施

野村報告指出，美國政府宣佈對中國500億美元進口貨物開徵25%關稅後，中國人民銀行旗下報章《金融時報》，18日隨即發表人行訪問文章，人行有關負責人強調，將實施好「穩健中性」的貨幣政策，適時調整和完善宏觀審慎政策，加強預調微調和預期管理。人民銀行有關負責人表示，人行成立國際金融風險跟蹤組，正密切關注國際國內經濟金融形勢變化，引導和穩定市場預期。野村認為，這正好反映人行將快向市場推出連串寬鬆措施。

過去一周，面對信貸供應收縮，增長放緩，信貸違約活動上升，人行的壓力在增加。而5月份的金融數據反映，政府的去槓桿政策正取得成效，影子銀行主要渠道:委託貸款和信託貸款活動顯著減少，5月下跌人民幣2470億元；而固定投資同比亦下跌了1.1%。另外，中美貿易磨擦風險亦在上升。

野村預期，於未來數月，人行有機會下調存款準備金率，於6月或7月或下調100個基點，以替換即將大量到期的中期借貸便利(MLF)，並舒緩增加的財政存款及銀行間其他的流動性緊張。

此外，亦有機會調高商業銀行信貸額度。由於來自影子銀行的信貸供應顯著收縮，政府需要容許銀行填補這方面的部分空缺。而央行對抵押補充貸款(PSL)亦會提供直接資金資助，用作三、四線城市房屋的專項資金。2018年前5個月，抵押補充貸款同比已大幅增長48%至人民幣4370億元，預期於下半年再會加速。

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