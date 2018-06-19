華爾街大佬Paul Tudor Jones：這次沒有緩衝器 下一輪市場崩跌將更加驚悚

對沖基金界的投資傳奇 Paul Tudor Jones 似乎對金融市場越來越悲觀了。

在周一對話高盛 CEO Lloyd Blankfein 的 「Talks at GS」節目裡，這位曾成功預言 1987 年股災的傳奇對沖基金經理明顯比一周前接受 CNBC 採訪時更看空市場前景。他認為，資本市場已被扭曲，資產價格過高，預計將發生新一輪經濟衰退，隨之而來的將是市場崩跌。

在當年金融危機期間，央行們擁有很大的貨幣寬鬆空間，政府也有很多的靈活性來推出刺激性財政政策。然而，時至今日，Paul Tudor Jones 認為，貨幣與財政政策的可選項卻已經不多了，靈活度也非常有限。

昨日，Paul Tudor Jones 再次重申了他對美國貨幣與財政政策的悲觀態度，認為兩者皆不可持續：

一旦下一次經濟衰退來臨，將比上一次更加可怕，因為我們不再有任何的「穩定器」。我們的貨幣政策手段將很快用盡，財政政策根本指望不上。而上一次市場崩跌時我們的失業率是 3.8%，預算盈餘是 2.5%。

這個結果就是，如今的金融市場表現過頭了：

當你仔細觀察任何一種資產的價格，無論是股市、房地產，任何一種資產，你會懷疑它們是高度不可持續的。

「貨幣政策太瘋狂」

Paul Tudor Jones 昨日所說的話聽起來與法國興業銀行「大空頭」Albert Edwards 驚人地相似，他也認為正是央行多年的貨幣「放水」才導致了今日資產價格的「高度可疑」與「不可持續」。

他稱，與歷史相比，實質利率之低令人難以置信，顯然，如今的貨幣政策體系是相當「瘋狂的」。從某種意義上說，歷史正在重演，聯準會的干預政策和上世紀五、六十年代相似，當時他們推出的貨幣政策也讓投資者習慣了低利率…… 之後的事情大家都知道了，美國經濟陷入滯漲漩渦，市場遭受重創。

我不認為當前實施的貨幣政策是可以持續下去的。當我們回望歷史，常規的十年期利率是 200 個基點，現在大概是負的 30 或者 40 個基點。常規的實際短期利率在 120 個基點，現在大約是 40 個基點。

所以說，現在的利率政策太不可思議了。這種利率是不可持續的。

「先漲，後跌」

在 Paul Tudor Jones 看來，聯準會的貨幣政策正常化行動將導致整個利率環境大變，繼而影響資產價格：

我們將不得不把附帶有正常期限溢價的常規實質利率反轉。我們必須這麼做。我們必須回歸可持續的財政政策，而那將意味著資產價格將在很長一段時間裡往下走。

而在短期時間裡，他認為市場將進一步上行。上周他在接受 CNBC 採訪時預計，美股年底會迎來一波瘋狂的熔漲，特別是在 11 月國會中期選舉結束後會顯著跳漲。Lloyd Blankfein 在一旁補充說，那就像是在已經燃燒的火上澆汽油。

不過，Paul Tudor Jones 同時強調，年底前的漲勢也將是不可持續的。他稱，聯準會升息最終會導致經濟收縮甚至衰退，繼而促使投資者作出反應。

罪魁禍首：加槓桿的衍生品

Paul Tudor Jones 認為，導致今日市場更加危險的更大「罪魁禍首」是衍生品，它們掩蓋了金融市場所背負的債務壓力的嚴重程度：

2 月美股暴跌的那一周就是衍生品觸發的。過去 30 年來，一些程度最嚴重的金融危機全都是衍生品「闖的禍」，因為市場遍布槓桿。

槓桿被「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 比喻為「大規模殺傷性武器」 。

身為 Tudor Investment Corp 創始人的 Paul Tudor Jones 很少接受採訪。但今年似乎是個例外。

他在 2 月時出面警告稱，通過保持低利率，聯準會無意中吹起了金融泡沫。目前的情況讓人想起 1989 年的日本或者 1999 年前後的美國股市。

昨天他是這麼說的：

過去 40 年裡，我學到的教訓是：這些價格模式通常都是在重複一樣的老故事，只不過人物不同、時間不同、情節不同而已。