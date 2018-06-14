美股牛市恐告終 摩根大通：2019下半年經濟成長將放緩

據摩根大通策略師預估，最快從 2019 下半年起，美國經濟成長，將開始放緩，美股牛市恐因此告終。

年初以來的經濟成長動能，似乎還未消退，5 月美國非農就業報告顯示，新增就業為 22.3 萬人，遠高於預期，失業率降至 3.8%，創 18 年新低。

美國聯準會 (Fed) 如預期升息 1 碼，暗示今年會再升息 2 次，並將經濟成長率上調至 2.8%，略高於先前預期的 2.7%；失業率也從 3.8%，下修至 3.6%。

Fed 將 2018 年核心通膨率預測值，調升至 2.0%。

對於通膨可能升溫的疑慮，Fed 主席鮑威爾說，美國經濟狀況良好，Fed 不會因通膨低於或高於 2.0%，就過度反應。

不過，摩根大通策略師 David Kelly 在接受 CNBC 採訪時表示，當前經濟榮景，只是暫時的。

Kelly 指出，他不認為企業營收會繼續成長，這將直接影響股市表現。

當財政刺激效應開始消退，經濟情勢亦隨之轉變。Kelly 預期，2019 下半年或 2020 年初，美國經濟成長會開始放緩，美股牛市恐因此告終。

Kelly 稱，未來幾年，他國股市表現，將超越美股。

昨 (13) 日美股收低，標普 500 指數收跌 11.22 點(0.4%)，至 2775.63 點；道瓊工業指數收跌 119.53 點(0.5%)，至 25201.2 點；那斯達克指數收跌(0.1%)，至 7695.699 點。