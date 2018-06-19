〈貿易戰升溫〉美股挫咧等 道瓊期指一度跌逾340點

貿易戰疑慮籠罩市場，今 (19) 日美股盤前，指數期貨走跌，道瓊期指一度跌逾 340 點。

台北時間週二晚間 6 點 10 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指下跌 341 點 (1.36%)，標普 500 期指下跌 1.11%、那斯達克期指下跌 1.02%。

今日歐股早盤全面下挫，台北時間週二晚間 6 點 13 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.80%，德國 DAX 指數下跌 1.40%，法國 CAC 40 指數下跌 1.17%，英國 FTSE 指數下跌 0.56%。

美國政府上週宣布，將對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，中方不甘示弱，也祭出同等規模措施，對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 於美東時間 6 月 15 日宣布，將分兩階段執行關稅措施，7 月 6 日起，會先對 818 項、價值 340 億美元的中國進口商品，課徵 25% 關稅，之後再對 284 項、價值 160 億美元的中國進口商品課稅。

中方隨即反擊，中國商務部公告，自 7 月 6 日起，對原產於美國的農產品、汽車、水產品等 545 項、約 340 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

另一方面，中方也將對化工品、醫療設備、能源產品等 114 項、約 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，實施時間會另行公告。

面對中國的強力回擊，美國總統川普再度出招，透過新聞稿指出，若中方再次提高關稅，美方將另對 2000 億美元的中國進口商品課徵關稅，稅率為 10%。

中國商務部立即回應，稱美方的行徑，違背了雙方多次磋商取得的共識，如果美國「失去理性、出台清單」，中國會祭出強而有力的反制。

貿易戰疑慮帶動日圓需求增溫，今日美元兌日圓一度跌至 1 週低點。