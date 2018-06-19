〈貿易戰升溫〉中美貿易戰重新開火 A股開盤重挫逾1% 再創2年新低

已經下挫至近 2 年低點的中國股市，在美中貿易戰相互開火後再一次承壓。上證指數今天開盤大跌 1.3%，跌至 3000 點下方，深成指數下挫 1.68%。從盤面上看，富士康、小米概念股均受創嚴重。

陸股持續走低（圖表取自彭博）

美國白官上週表示，第一波對中國進口商品 25% 關稅將在 7 月 6 日生效，這部分主要是回應中國竊取美國智財權的行為，課稅目標主要針對「中國製造 2025」計畫。

在今 (19 日) 開盤前 2 個小時左右，川普再一次加大威脅，宣布準備對額外 2000 億美元的中國商品加徵 10% 的關稅，並表明如果中國採取回擊，美國將繼續對更多中國商品徵稅。

對中國股市來說，這更讓市場原本的緊張局勢加劇，因為中國目前的成長速度已經有所放緩，貿易戰將帶來更大的損害，特別是針對去年以來最熱門的高科技股票。

北京在上週已經宣布，對川普的關稅行動，會立即採取同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方先前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

中國國務院關稅稅則委員會，也很快公布對原產於美國 500 億美元進口商品，將加徵關稅的公告。

自 5 月下旬川普提出將對中國課徵關稅之後，上證指數下挫 2.5%，如以今年 1 月美國對陸太陽能電池板課徵進口稅以來，則已下挫 14%。