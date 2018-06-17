〈Q3產業景氣展望〉DRAM市場沒有烏雲 Flash需求看俏但市況仍有變數

時序即將邁入第 3 季，也適逢記憶體產業旺季，記憶體業者均認為，隨著第 3 季入旺季，DRAM 市場可望沒有烏雲，且伺服器需求前景最佳，價格也可微幅走升；Flash 下半年需求看俏，但受新手機市況變化影響，看法相對 DRAM 保守。

展望今年 DRAM 產業景氣，從需求面來看，DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛指出，今年伺服器應用需求前景佳，PC 與筆電應用持穩；低功率的行動記憶體季節性變化有所改變，但總量持穩，展望較第 1 季預期樂觀。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白也認為，資料中心記憶體需求強勁，預期未來 2 年內都將持穩；而電競市場需求持續成長，PC 持穩，車載與人工智慧 (AI) 發展都將推升需求上揚；行動記憶體需求採購則受到新機發表提早影響，預期較往年提前 3 至 5 周，雖然全球智慧型手機市場趨於飽和，但新一代手機搭載記憶體容量持續創高，需求可望從 6、7 月起穩定增加。

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 總經理張家騉則樂觀看今年 DRAM 市況，他認為，第 3 季市場沒有烏雲，最大成長動能將來自伺服器。

對於第 3 季 DRAM 價格，李培瑛認為將會微幅走升，而陳立白的看法也與其相近，他指出，目前 DRAM 合約價持穩，預期今年都將持穩或小幅下修，現貨價已從 4、5 月開始回軟，兩者價格趨近，預期第 3 季在需求拉升下，現貨價將上揚，再度與合約價拉開價差。

從南亞科本身營運表現來看，李培瑛指出，第 3 季適逢記憶體產業旺季，營運看俏，第 4 季前半季營運表現相對穩定，不過，該季季末營運可能受到新產能開出影響而產生變化。

至於下半年 Flash 景氣，華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞指出，去年產業供不應求，今年上半年客戶都在消化庫存，目前情況已大幅改善，加上下半年本就是旺季，預計下半年表現將會優於上半年。

旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求則認為，SLC NAND Flash 目前看來價格持穩，將成為下半年營運主要成長動能之一，但目前仍得視新手機下半年量產程度，若新手機一出來，eMMC(嵌入式記憶體) 需求量較高，對 SLC NAND Flash 需求就會相對減少，市況也會產生變化，目前還很難說；高密度 NOR Flash 則是機會較多，預期下半年營收占比將會提升。

此外，旺宏下半年隨著任天堂 Switch 對 ROM 的需求回溫，ROM 營收可望衝高，下半年整體營收表現將優於上半年。