鉅亨網新聞中心 2025-06-02 11:53

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儘管美股近來強勢反彈，但華爾街的金融大鱷卻紛紛拋售美股，甚至出清美股，轉抱現金。

羅傑斯、大賣空原型都出清美股 他們看見什麼危機？(圖:shutterstock)

傳奇投資者、量子基金共同創辦人羅傑斯 (Jim Rogers) 近日表示，他已賣出所有美國股票，轉而持有大量現金，並對美股的未來市場持謹慎態度。

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羅傑斯直言，全球市場正處於罕見的狂熱期，危機可能不遠了。他還拋出嚴重警告，自己「以前見過這種派對」，而這次特別令人擔憂。

羅傑斯透露，他已幾乎賣掉所有全球股票部位，目前正持有大量現金、黃金和白銀。他解釋，當前全球經濟的樂觀氣氛掩蓋了更深層的問題：全球債務危機、不可持續的投機以及自由貿易的危險轉變。

不僅羅傑斯，另一位華爾街傳奇人物邁克爾 · 伯里（Michael Burry）也在今年第一季幾乎清倉了自己的所有股票。作為電影《大空頭》的原型，伯里曾準確預測 2008 年房地產市場的崩潰，他的每一次投資決策都備受矚目。

根據 13F 報告，伯里旗下的對沖基金 Scion 在今年第一季末幾乎清空了所有股票，僅保留了對化妝品巨頭雅詩蘭黛的一小部分多頭持股。

更引人注目的是，他透過選擇權市場對輝達等股票的下跌進行了押注，輝達的看跌期權成為了他的第一大持倉，持倉量達到 90 萬股，價值約 9754.2 萬美元。

同時，巴菲特旗下的波克夏公司也在悄悄進行減碼美股。截至今年 3 月底，波克夏持有的現金及現金等價物品達 3,470 億美元，創下新高。

波克夏公司已經連續 10 個季度成為淨賣方，光在 2024 年就拋售了超過 1,340 億美元的股票，主要減持了其兩大核心持股——蘋果和美國銀行。從最新的持股來看，波克夏仍持續拋售美國銀行，而蘋果則暫時獲得了喘息的機會。

今年第一季，美股整體表現疲軟，那斯達克指數下跌 10.41%，在全球重要指數中排名倒數第二。不過，從第二季開始，美股逐步收復失地，截至 5 月 28 日，那斯達克指數 4 月以來漲幅超過 10%，在全球重要指數中排名首位。

那麼，為什麼這些投資大鱷選擇在此時拋售美股，轉而持有現金呢？

首先，市場的不確定性是一個重要因素。全球經濟面臨多重挑戰，包括通膨壓力、利率上升以及地緣政治風險等，這些都使得投資人對未來市場的走向充滿疑慮。在這種情況下，保留現金成為了許多投資者的首選策略。

其次，市場的反彈並不意味著風險的消失。儘管那斯達克指數在 4 月開始回升，但許多分析師仍對美股的後市表示擔憂。

羅傑斯和伯里等投資者的撤退，正是對當前市場狀況的一種警告。他們深知，市場的波動性可能在未來再次加劇，選擇退出以避免潛在的損失，顯然是更為穩健的選擇。

同時，持有現金也能為未來的投資機會做好準備。許多投資者都在密切關注市場的變化，尤其是在經濟放緩或市場大幅調整時，現金可以幫助他們在低點時快速進場，抓住潛在的投資機會。

正如巴菲特所言：「別人貪婪時要恐懼，別人恐懼時要貪婪。」