650億美元「踢館」迪士尼！Comcast要溢價19%收購福斯資產

自從周二美國聯邦法官無條件批准了 AT&T 斥巨資收購時代華納，美國電信與媒體行業的併購大戲果然更好看了。

周三，美國最大的有線電視營運商兼電信巨頭康卡斯特（Comcast）提出「惡意收購」要約，計劃以 650 億美元競價收購 21 世紀福斯的娛樂資產。

康卡斯特將以每股 35 美元的全現金收購，而去年 12 月迪士尼的出價方式是全股票收購。650 億美元的報價也比迪士尼的 524 億美元溢價了 19%。

為了爭得默多克家族執掌的福斯董事會同意，康卡斯特還提議「報銷」福斯與迪士尼收購要約的解約費 15.25 億美元，並提供了與迪士尼協議相同的 25 億美元反向分手費。

康卡斯特 CEO Brian Roberts 在致福斯董事會與默多克家族的信中表示，去年 11 月就提出了比迪士尼更高的收購價，而且也是全股票交易，很遺憾看到福斯最終選擇接受迪士尼的要約。現在很高興可以提出一個全現金、更好的收購方案，將完全解決福斯董事會之前的擔憂。

康卡斯特還向福斯的股東發送委託書，號召他們不要投票通過迪士尼的併購提議。21 世紀福斯原本計劃在 7 月 10 日組織股東對迪士尼收購案投票，目前未知是否會推遲股東會。

福斯稍後證實收到了康卡斯特的要約，並表示董事會將「小心審議與考慮」。如果福斯董事會評估後認為康卡斯特的要約更好，迪士尼將有五天時間更新收購要約。《華爾街日報》援引知情人士稱，迪士尼正在確保可能的融資後盾，任何更新的收購要約都會包括現金收購。

而剝離了娛樂資產後的 21 世紀福斯也將更名為「新福斯」（New Fox），旗下資產包括福斯新聞（Fox News）、體育頻道 FS1 和 FS2、福斯商業和當地的電視與廣播平台，專注於美國國內的電視、新聞和體育業務。福斯在全美 10 個最大城市區域占據了 9 個市場。

如何正確「圍觀」這場媒體圈收購大戲？

首先，康卡斯特和迪士尼爭奪的是福斯同一款「產品」：娛樂資產組合，包括了內容與分銷渠道（即媒體平台）。

其中包括福斯的電影製片廠，國家地理、FX 電視和 Star TV 等電視網路，福斯的地區體育節目網路，還有福斯在歐洲最大付費電視台之一英國天空電視、荷蘭電視節目製作公司與發行商 Endemol Shine Group，以及流媒體巨頭 Hulu 的所持股權。

對康卡斯特和迪士尼來說，能收購這些資產是非常難得的機遇，因為媒體界也很驚訝 87 歲的默多克竟然同意出售這些資產。更何況，福斯的娛樂資產對兩家公司都有「查漏補缺」的功效。

康卡斯特已經擁有了電影與電視製片廠、廣播與有線電視等分銷渠道（包括 NBC 和 USA 電視網路），線下還有環球影城主題公園。但在美國傳統的有線電視業務放緩時，急需拓展海外市場，特別是在歐洲和印度。所以當福斯當年要收購英國天空電視剩餘股權時，康卡斯特出來攪過局。

迪士尼收購福斯娛樂資產的目的，似乎更多是為了對抗美國流媒體「老大」奈飛。一方面，福斯旗下的大 IP 阿凡達、辛普森和 X 戰警系列，可以大大充實迪士尼的內容庫，增強迪士尼日後單獨開展流媒體服務對奈飛的阻擊力度。同時，康卡斯特、福斯和迪士尼分別持有奈飛的競爭對手、流媒體巨頭 Hulu 30% 的股權，收購福斯能成為 Hulu 的大股東，再次打擊到奈飛。

康卡斯特旗下全資子公司 NBCUniversal 的 CEO Steve Burke 就表示，對 Hulu 的股權是本次收購協議中非常重要的一部分，康卡斯特非常感興趣在未來逐步發展流媒體服務業務。這也表明，收購福斯娛樂資產，除了充實內容庫和分銷渠道、增加海外市場，兩家競爭公司共同的敵人是奈飛。

對福斯的競逐，最後誰可能贏？

知情人士透露，康卡斯特在海外市場較少，更容易通過海外監管機構的併購審核。為了取得美國監管機構的「綠燈」，公司願意剝離福斯的地區體育電視網路，甚至將對 Hulu 的控股權降至接近 50%。除了上述提到的三家公司是 Hulu 股東，時代華納持有 Hulu 剩餘的 10% 股份。

CNBC 分析稱，康卡斯特認為此次收購必勝，不僅因為通過審核的機率與迪士尼不相上下，甚至在時間和機率上都要優於後者。更因為市場一般默許康卡斯特等擁有強勁現金流的有線電視公司更高的槓桿率，而迪士尼等媒體公司的槓桿率通常較低，增加了全現金收購的難度。

但彭博社指出，康卡斯特股東可能並沒有做好斥巨資收購的準備。穆迪投資者服務稱，康卡斯特預計會用 100% 的債務融資來完成交易，並像 AT&T 一樣承擔被收購資產的債務，這將令康卡斯特成為美國第二大企業借貸主體，信用評級將會偏向可投資級的底部，今年以來股價已跌 19%。

有接近迪士尼的人士透露，康卡斯特的收購或遭遇監管阻力。因為這家公司已經是美國最大的高速寬帶供應商，再擁有福斯的內容與分銷渠道，可能增加其他內容公司或流媒體供應商「借道」而接觸消費者的困難程度。這也是 2015 年康卡斯特嘗試收購時代華納失敗的主要原因之一。

不過康卡斯特「踢館」迪士尼的事件，反映出了美國電信與媒體行業的發展趨勢。在奈飛和 Facebook 等科技巨頭的壓力下，傳統的媒體、電信與有線電視營運商都想改變商業模式，將原創內容與分銷渠道和技術結合起來，藉此整合有價值的用戶數據，吸引更多的廣告商。

巴克萊分析師表示，預計在五年之內，美國的傳統媒體行業會形成一個「終極格局」，即通過一系列垂直併購，產生三到四家最大的整合型巨頭，業務包含寬帶服務、有線電視、無線加載和原創內容等。巨頭之間不僅會相互競爭，也會與矽谷科技巨頭競爭。

而周二獲得通過的 AT&T 收購時代華納，就是電信與媒體行業垂直併購的典型案例。專家都預計，未來類似的大宗併購會層出不窮。

福斯周四股價漲近 2%，衝破 44 美元，或創收盤最高紀錄。康卡斯特股價漲近 5%，接近 34 美元，將創一個月收盤新高。迪士尼股價也漲超 2%，站上 108 美元，是 1 月底以來最高。