康卡斯特也想收購21世紀福斯 阻擋X戰警與復仇者聯盟合體

美國有線電視巨頭康卡斯特 Comcast (CMCSA-US) 週三 (23 日) 表示，將提出全現金收購 21 世紀福斯集團 (21st Century Fox) 旗下的電視和娛樂業務，試圖干擾迪士尼 Disney (DIS-US) 併購 21 世紀福斯 (FOXA-US) 的計劃。

Comcast 證實，正準備以「全現金」來收購 21 世紀福斯集團，並且 Comcast 現金收購價，還將超越迪士尼所出的 524 億美元現金加股票收購價。Comcast 在一份聲明中表示，「雖然目前還沒有做出最後決定，但計劃進展順利」。

Comcast 已經控制了互聯網和有線電視系統和媒體品牌 NBCUniversal，旗下電視台包括 NBC、USA、Bravo、E！、高爾夫頻道，及環球影業電影公司和環球影城主題公園。該公司希望獲得更大的競爭力，以對抗侵入娛樂事業領域的科技巨頭 FANG 等。

週三 (23 日) 美股 Comcast 股價下跌 1.94% 來到 31.88 美元，迪士尼股價下跌 1.13% 至 102.89 美元。福斯股價上漲 1.6% 至 38.77 美元。

Comcast 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

分析師推測，21 世紀福斯的資產價格，包括了 20 世紀福斯電影和電視製片廠、22 個地區體育網路、FX 頻道和國家地理頻道等，估計 Comcast 的出價可能上看 600 億美元。

對於程咬金 Comcast 的半路殺出，迪士尼和福斯都拒絕發表評論，而據知情人士的說法，Comcast 最早在 6 月中旬前不會採取行動。

康卡斯特曾於 2015 年因美國司法部的阻止，而放棄收購華納 (Time Warner)(TWX-US) 。Time Warner 旗下資產包括 HBO 電視台、CNN 和華納兄弟電影電視工作室。

而雖然 Comcast 願意全現金收購 21 世紀福斯集團，但此前福斯高層曾經拒絕了 Comcast 的併購申請，當時 Comcast 的出價還比迪士尼高出 16%，因為福斯集團高層認為，由迪士尼來收購福斯，主管機關批准的機會更高。

Comcast 提供現金收購的原因是希望不想淡化原股東的股份佔比，而統計自今年以來，因消息指出 Comcast 想併購福斯，已使 Comcast 股價跌幅超過 20%。