日本央行決定維持貨幣寬松政策

北京時間6月15日消息 共同社報道，日本央行貨幣政策會議15日進入第二天，會上決定維持現行的大規模貨幣寬松政策。在2%通脹目標未見達成預期的形勢下，將繼續把短期利率控製在負0.1%、長期利率控製在0%左右，為經濟提供支撐。央行對國内經濟形勢現狀的評估為“溫和擴張”，與上次相同。

美聯儲(FRB)13日時隔約3個月決定加息。歐洲央行(ECB)也在14日決定在年内結束量化寬松政策。美歐央行和日本央行在貨幣政策方向性上差異明顯。

央行評估個人消費“溫和增長”、出口“呈增長趨勢”，均維持原狀。而物價上漲率預期則為“在持平範圍内波動”。

4月的消費者物價指數僅比去年同期增長0.7%，增幅連續2個月收窄。此次會議上可能還就經濟形勢堅挺但物價滞漲的原因進行了討論。

以每年80萬億日元(約合人民幣4.6萬億元)為目標的長期國債購買額和每年約6萬億日元的交易所交易基金(ETF)購入也將維持。央行審議委員片岡剛士反對維持現行政策。

來源：新浪美股

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