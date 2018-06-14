康卡斯特650億美元收購21世紀福斯 不排除出現更高報價

億萬富翁媒體投資人 Mario Gabelli 週三 (13 日) 指出，他代表他的客戶「大力讚揚」康卡斯特 (Comcast) (CMCSA-US) 打算出資 650 億美元全現金競購 21 世紀福斯 (FOXA-US)。

但他相信這不會是故事的結局。

Mario Gabelli 是 Gamco Investors 的董事長兼 CEO，在接受《CNBC》專訪時表示，「我不會排除全球巨頭之一提出更高報價的任何一絲可能性。」

他表示，他的客戶「正在開始關注這件收購案，競價拍賣才剛開始。」

他說，「這是一個自由市場體系，誰也說不準。」

康卡斯特週三宣佈以 650 億美元全部現金出價收購 21 世紀福斯資產，高過迪士尼 (DIS-US) 收購價 524 億美元約 19%。

迪士尼在去年 12 月提出收購要約，以股票方式收購大多數 21 世紀福斯資產，包括福斯的電影製片廠、國家地理頻道和 FX 網路、亞洲付費電視營運商 Star TV 以及歐洲 Sky、Endemol Shine Group 和 Hulu 的持股以及地區體育電視網。

與此同時，康卡斯特 CEO Brian Roberts 在與投資人的電話會議上表示，收購福斯資產將改善康卡斯特在國內和國際上的地位。

Gabelli 表示，他認為康卡斯特的競購空間還會再增加，但 21 世紀福斯執行董事長 Rupert Murdoch「比較偏好選擇遞延稅項交易」。因為接受全現金收購會產生資本利得稅的問題。

康卡斯特的出價一如預期，在聯邦法官批准 AT&T 以 850 億美元收購時代華納後的第二天宣布。