日本央行再度減少公債購買：這次是3-5年期 規模為歷來最大

在市場對聯準會如期升息的討論如火如荼的時候，日本央行也有新動作了。今早，日本央行再次削減日債購買規模，而盤面上日元卻反應平平，似乎為日本央行進一步削減購債規模鋪平道路。

日本央行縮減 3 至 5 年期限日本公債購買規模 300 億日元，從上次操作的 3300 億日元減至 3000 億日元。這也是迄今為止規模最大的一次削減。

同時，日本央行維持 1 至 3 年期限公債購買規模 2500 億日元不變，也維持長期限公債的購債規模和上次水平一致，包括 10 至 25 年期公債購買規模 1900 億日元，以及 25 年期以上公債購買規模 700 億日元。

日本央行的公債購買也是寬鬆政策的一部分，削減購債本應使日元走強。不過，消息過後，日元反應卻非常平淡。盤面上，美元兌日元交投於 110 附近，無太大變化。

而這距離日本央行上次宣布削減購債僅僅不到兩周。6 月 1 日，日本央行宣布削減 5 到 10 年期的日債購買規模 200 億日元，從 4500 億減少到 4300 億日元，為三個月來首次。

事實上，自上次日本央行宣布削減公債購買規模後，日元的反應就不太大，與前兩次相差甚遠。1 月 9 日，日本央行削減 10-25 年期公債和 25 年期以上公債購買規模，各 100 億日元，導致日元連升 6 天。2 月 28 日，日本央行 25 年期以上公債購買量下降，日元連續 3 天攀升。

分析認為，日元對日本央行的削減購債規模之舉反應有限，可能象徵着黑田東彥在緊縮政策道路上的勝利。因為只要市場對日元升值心存警惕，日本央行在採取進一步行動上就會束手束腳。

6 月 14 日至 15 日今明兩天，日本央行召開貨幣政策會議。由於 2% 的通膨目標仍遙遙無期，市場預期日本央行本次貨幣政策將無變化，也就是仍將維持政策利率 - 0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標繼續維持在零附近，繼續延續 「QQE+YCC」（質化量化寬鬆 + 殖利率曲線控制）的政策框架。

儘管自 2016 年 9 月實施「殖利率曲線控制」以來，日本央行已經在緩慢削減其購買的政府債券數量，但自今年年初以來日本經濟增長一直疲軟，進一步破壞了日本央行退出刺激的時機，預計其超寬鬆貨幣刺激政策將至少持續到 2019 年。

隔夜，聯準會在 6 月的 FOMC 會議後宣布升息 25 個基點，將聯邦基金目標利率區間上調至 1.75%-2%，符合市場預期。多數聯準會官員預計今年共升息四次。