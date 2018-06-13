勞動力「告急」：日本移民政策鬆動 五大行業技工「吃香」

日本人口下滑趨勢已不是一天兩天了，關於移民政策的辯論也早已展開。近期，日本計劃放寬外來務工人員的移民規定。

五大行業將重點引進外來勞工

據英國金融時報，日本將允許多達 50 萬名外籍工人進入，以緩解勞動力短缺情況。預計在周五的內閣會議中，日本將決定對五個短缺領域的工人給與「指定技能」的居住權利，包括農業、社會關懷、建築、酒店和造船業。

如果內閣通過新計劃，將意味著日本承認本國勞動力短缺的現實以及日漸依賴外籍勞工的重大轉變。過去堅決反對移民的日本，面對勞動力緊缺也不得不「低頭」。

不過，日本官方並不願意承認這是「移民新政」。日本首相安倍晉三表示，新措施不是移民政策，不允許外籍勞工在日本工作超過五年，也不能將家屬帶來日本。但他還是承認了勞動力缺乏的事實，安倍表示：

勞動力短缺現象日益嚴重，特別是對一些地區的中小型企業而言。因此，我們迫切需要一個框架，來接納各種具有一定技能的熟練外籍工人。

外籍勞工達 128 萬人，中國、越南最多

日本厚生勞動省 1 月 26 日發布的數據顯示，截至去年 10 月，在日外籍勞工人數達到 127.87 萬人，年增率增加 18%，連續 5 年增長，並創下自 2007 年日本政府要求企業進行申報以來的歷史新高。

按國籍來看，中國籍勞工人數和占比均最高，達 37.2263 萬人，占外籍勞工總人數的 29.1%。越南勞工達 24 萬人，占 18.8%；菲律賓籍勞工占 11.5%，人數為 14.71 萬人。從增長率來看，越南最高，年增率增長約 40%，尼泊爾工人數量增長了 31%，達到 69111 人。

目前，在日外籍勞工所持居留簽證類別主要有「技能實習制度居留」、「留學簽證」和「高端人才在留資格」等。

在勞動一線接收外國勞工作為實習生的「技能實習制度的居留資格」為 25.8 萬人，而留學為 26 萬人，均增長 2 成以上；持技能實習資格的勞工，近 8 成就職於製造業或建築業，而留學資格人員的半數以上在批發零售業或服務業相關領域工作。

持高端人才等「專業性、技術性領域」在留資格的人員也達到 23.8 萬人，增長 18.6%。

總人口持續下滑，移民政策仍滯後

從更大的視角看，日本總人口持續下降以及老齡化事實，是日本勞動力短缺的最主要原因。據日本 sentakusuru mirai 委員會的研究，目前總人口約為 1.27 億的日本，到 2060 年人口將下降到 8674 萬人（其中 65 歲以上老年人占比 40%），大約與目前德國人口數量相當。

若人口結構得不到改善，按照悲觀預期，到 2110 年日本人口將進一步下滑至 4286 萬人，65 歲以上老年人占比 41.3%。

目前，日本的人口金字塔顯示，該國 30 歲一下年輕人口的比例急劇下降，而中老年人口的比例正加速攀升。

面對本國人口和勞動力下滑、新生人口不足，而移民政策卻滯後的情況，日經中文網評論稱：

日本接收外國勞動者的體制建設進展遲緩。政府對接收高端人才持積極態度，但仍不允許接收單純體力勞動者。實際情況是，通過技能實習制度和留學生，事實上在日從事體力勞動的外國人正在激增。雖然希望利用外國人的企業也在增加，但實習生的數量和可以從事工作的年數有限。

即便正在推進海外勞工引入計劃，但日本國內仍存在不小反對聲浪。擔心外來勞工進入，對獨特的日本國家文化造成衝擊、引起本國居民和新移民之間的社會摩擦，以及對治安和居住環境帶來的影響是最主要的擔憂。另外，包括移民的日語水平、融入日本社會的能力等，也是日本各界爭論的焦點。