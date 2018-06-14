波若威董座：今年營運會比去年好

光元件廠波若威 (3163) 受到歐洲、北美及中國三大市場需求下滑影響，去年每股虧損 0.32 元，今日股東會通過，不配發股利。不過，隨著歐洲終端營運商需求好轉，北美 WDM 案子第二季開始佈建，4、5 月營收連二個月好轉，5 月更創下近 16 個月新高。董事長吳國精今日表示，今年營運會比去年好，未來更放眼 5G 商機，現在已經在布局中。波若威 106 年合併營收 22.3 億元，較前一年減少 32%，稅後虧損 0.23 億元，每股虧損 0.32 元。營運衰退，主要係歐洲終端營運商庫存偏高，前三季需求驟降持續調整庫存；中國三大營運商下修計畫預算，終端客戶需求於第二季開始減少；北美多數 WDM 案子未如預期在 2017 年開始佈建。



展望 2018 年，資料中心容量及速度需求一直向上，波若威除了布局 100G，也為 400G 做準備。數據中心業務重點，著眼在 100G/400G 應用，平台包括 PSM4、CWDM4 及 CWDM8，以光學基礎元件自動組裝為技術主軸，輔以自動元件的自動貼片、打線服務來加值，並提供光學模組組裝的一條龍服務。



至於電信運營業務重點將持續更於南美洲市場開發，過去受限中國廠商的強力價格競爭，然在價值導向產品平台加持下，PLC Splitter、PLC Splitter 模組均取得成效，未來新興市場將以此平台進行業務布局。歐洲配合各區域 FTTx 相關計劃書，放眼英國、德國及法國區域標案的跟進。



由於歐洲終端營運商需求去年第四季起已經逐漸好轉，北美 WDM 案子更從今年第二季開始佈建，波若威營收已從 4 月起回升，4 月營收 2.07 億元，較去年同期成長 8.12%，5 月營收更創下近 16 個月新高。



董事長吳國精今日表示，現在業績已經在變好中，隨著海外電信市場需求回升，及資料中心商機發酵，今年營運會比去年好，未來更放眼 5G 商機，現在已經在布局中，而因應公司發展，未來需要網羅更多人才，也因此，董事會先前決議買回庫藏股。

