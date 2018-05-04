波若威大手筆欲買庫藏股6千張 無視獨董反對插曲 盤中股價大漲5%

波若威 (3163) 去年營運轉虧，首季營收年減 14%，預估不易大幅改善，在獲利不振下股價也直直落，去年高點迄今已腰斬，為了鼓舞員工，昨日董事會決議大手筆買回庫藏股 6 千張，占已發行股份的 8.07%，雖有獨董反對的小插曲，今日盤中股價仍受振奮大漲 5%。看好資料中商機，波若威運用過去電信在光被動元件平台能力，重新排列組合，以光元件集成平台為基礎，並向上整合布局兩年的主動元件，從器件供應商轉為次模組供應商。目標市場會鎖定北美的超大型資料中心，客戶對象包括芯片商、器件商、系統商。



資料中心 40G 將完成階段性任務，波若威認為，後續會慢慢被 100G 取代，預估 100G 今年仍將供不應求，2019 年將達高峰。中國地區資料中心進展不如北美，已慢慢往 40G 發展。公司已布局多模、單模技術，100G 產品在公司的營收占比約 2-3 成，明年目標要挑戰 50%。



不過，去年在北美 FTTH 市場需求疲軟，歐洲西班牙電信商到第三季前暫停所有 FTTH 光分路器的採購，中國三大電信商緊縮支出計畫，資料中心相關之 100G 應用產品也處於接續轉換期等不利因素下，營運由盈轉虧，每股虧損 0.32 元。



波若威 3 日董事會決議，自今日起進場買進庫藏股用來轉讓給員工，預訂買回張數多達 6 千張，佔波若威已發行股份的 8.07%，買回價格區間則設定在 25 至 40 元間。不過，波若威提出此議案時出現小插曲，有兩席董事，包括莊謙信和國發會代表人劉柏村持反對意見，但因通過的董事席次多達七席，買回庫藏股案最終仍告過關。



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