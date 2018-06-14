〈FED升息一碼〉Fed僅調升超額準備金率20基點 暗示縮表有難度？

美國聯準會 (Fed) 在 13 日宣布將聯邦基金利率上調 25 個基點至 1.75% 至 2.00% 區間，但只上調超額準備金率 20 個基點至 1.95%，儘管聯準會主席鮑威爾表示這只是技術性調整，分析師認為，聯準會可能沒辦法如預期幅度進行縮表，並有機會提前終止縮表政策。

根據規定，商業銀行及存款性金融機構須在中央銀行存放一定金額的法定準備金，這些準備金即為聯邦基金，而實際準備金高於法定準備金的部分，叫做超額準備金，央行支付超額準備金的利率被稱之為超額準備金利率 (interest rate on excess reserves，IOER)。

IOER 被視為聯邦基金利率的頂點，而隔夜附賣回交易利率 (overnight reverse repo programme，RRP) 則為底線，從 2015 年下旬聯準會開始實施貨幣政策正常化以來，聯邦基金有效利率 (Effective Fed Funds Rate) 大多時候約比 IOER 低 10 個基點，但在今年，差距已縮小至 5 個基點，此差距縮小為聯準會決定只提升 IOER 20 個基點的原因之一。

聯邦基金利率走廊持續走高

聯準會在 13 日的補充聲明中指出：「將超額準備金利率訂在低於聯邦基金有效利率目標範圍的頂部 5 個基點，旨在確保聯邦基金市場的 [交易利率] ，是在聯準會的目標範圍內。」

聯準會透過控制在聯邦基金市場的資金，以控制聯邦基金有效利率，若它想提升利率，則會出售存放在商業銀行的國債，若要降低利率，則會從銀行購買美債，將資金推向市場。

聯準會在 2009 年開始實施量化寬鬆政策，因而大量購債，但從去年開始，聯準會計畫縮減資產負債表，截至 6 日，聯準會持有的總資產已從約 4.5 兆美元下降至 4.32 兆美元。

許多分析師認為，包含 BMO 金融集團首席經濟學家 Michael Gregory 在內，聯邦基金利率的提升反應出美債大量的發行，因此一些資本轉向流入附賣回交易市場，而不進入聯邦基金市場。

美銀美林的利率策略師 Mark Cabana 表示，這可能進一步暗示聯邦基金市場的準備金正在減少，聯準會的縮表計畫可能會提前告一段落。