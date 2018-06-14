外媒爆iPhone供應商更換潮 股價大起大落

一份新的分析報告指出，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 將下一代 iPhone 手機轉向更高功率的充電，有利新的組件供應商外，也將減少手機所需的充電時間。

據了解，Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 認為，蘋果將在下一代 iPhone 提升充電電壓，從現有的 5V 2A 升級到 9V 2A 和 5V 3A。

Zhang 提道此舉將為 iPhone 支持更多的應用程式、提供更快速的充電時間、並更好地與安卓手機做競爭。

根據 Zhang 的說法，蘋果公司將採用 Power Integrations (POWI-US) 為獨家快充晶片商，而 Flextronics (FLEX-US) 及 Artesyn (EMR-US) 將成為 iPad 及 iPhone 的獨家供應商。

POWI 週三股價上漲 2.60% 而 Flextronics 也同樣上漲 0.36%。Artesyn 為 Emerson 子公司，其部門影響力不足以驅動母公司股價。

Power Integrations 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

外電表示在 POWI 解決了品質問題後也將替代 ON (ON-US) 半導體和恩智浦 (NXPI-US) 成為 iPhone 及 iPad 的主要充電解決方案供應商。恩智浦股價週三下跌 3.30% 來到 111.45 美元。

此外，Zhang 認為蘋果公司以德州儀器 Texas Instruments (TXN-US) 取代博通 Broadcom (AVGO-US) 提供新型 LCD iPhone 的無線充電技術，以降低充電成本。

在量產方面，Zhang 認為今年蘋果將出貨約 8500 萬台新 iPhone，而鴻海 (2354-TW) 也預計將提前一個月開始生產。