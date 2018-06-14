緊跟聯準會 華爾街如今一致預期今年還有兩次升息

聯準會如期升息之後，大多數華爾街投行預計今年還將有兩次升息。

路透的一份調查顯示，華爾街投行中位預期今年底聯準會基準利率將上升至 2.25%-2.50%，並預計 2019 年底將升至 3.00%-3.25% 的水平。

該調查參與對象為 18 家具備一級交易商資格的大型投行（具此資格的共有 23 家），其中 15 家預計今年剩下的時間裡聯準會還將有兩次升息。

此外，5 家投行預計 2019 年聯準會升息三次，另有 5 家預計升息四次，6 家預計僅升息兩次，而法巴預計明年美蓮湖僅有一次升息。

今天凌晨，聯準會 6 月 FOMC 會議決定進行今年內第二次升息，上調聯邦基金利率目標區間至 1.75%-2.00%。這也是 2015 年 12 月底升息周期開始以來的第 7 次升息。

隨著美國經濟穩步增長，聯準會 FOMC 官員對今年內升息次數的中位預期也從三次變為四次。

本次 FOMC 聲明及經濟預期表現得更偏鷹派：看好今年美國經濟前景，決策者整體預計今年升息次數比上次更多，而且預計近幾年通膨將略高於長期目標水平。聲明刪除了上次聲明中「利率將低於長期水平」的表述，並調升了美國今年 GDP 預期和今明兩年 PCE 通膨預期。

目前為止，今年聯準會分別於 3 月、6 月將基準利率上調 25 個基點，上述中位預期意味著今年剩下的時間裡聯準會可能還會升息 2 次。