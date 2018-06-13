新漢攻美教育機器人市場 取得BSU機器人實驗室訂單

IPC 廠新漢 (8234) 布局工業 4.0 整廠解決方案，進軍美國教育機器人市場。董事長林茂昌指出，新漢已取得美國樹城州立大學 BSU 機器人實驗室訂單。新漢表示，近日該公司應美國在台協會邀請參加 6 月美國投資高峰會(SelectUSA)，為進軍美國教育機器人鋪路。林茂昌表示，新漢於工業 4.0 整廠解決方案已投入逾 5 年時間，子公司 NexCOBOT 在美國教育與智慧製造市場首見斬獲，取得 BSU 機器人實驗室訂單。



新漢說，該公司致力開放標準的工業 4.0 物聯網各項解決方案，包含智慧機械整體解決方案、加上連網程式編譯與跨閘道器平台所成的工業物聯網整體解決方案，以及可全球監控的私有雲與公有雲解決方案。為讓產業生態鏈更加完整，特別開發以 PC-Based 與 EtherCAT 網絡架構為主的機器人課程，已有多家台灣科技院校導入，也打進美國教育市場。



美國樹城州立大學 (Boise State University) 工學院院長 JoAnn Slama Lighty 表示，隨著智慧製造興起，有需要確保理工科系的學生，為未來嶄新的工廠產線佈建、供應鏈管理、大數據資料蒐集與商情分析等相關能力有所準備。他表示，因為機器人學是未來新智慧製造領域中不可或缺的元素之一，因此，該校有機會將此門學科整合進其教育學程內。



林茂昌說，如何讓物聯網機器人與工業 4.0 為企業服務，首先要有充足人才與完整生態鏈。新漢提倡教育先行，今年下半年將以 BSU 為先行基地，提供教學機器人 miniBOT 與整套課程，未來更要將此機器人教室推廣到全美各州，期望未來能廣泛被全球教育市場採納。

