新漢董座林茂昌宣布完成工業4.0整體解決方案 業績添動能

新漢 (8234) 布局工業 4.0 商機積極，董事長林茂昌週三 (25 日) 宣布，該公司已完成工業 4.0 整體解決方案，有助於該公司後續相關自動化業績的成長。林茂昌週三是應邀到新北市智慧製造論壇演講時做出上述宣布。他說，此工業 4.0 整體解決方案，乃新漢耗時五年的研發成果，內容包括「智慧機械整體解決方案」、「工業物聯網整體解決方案」以及「產業私有雲解決方案」，且是以開放架構與工業標準來實現。



林茂昌同時也宣布其「工業 4.0 企業整體解決方案 iAT2000」，並強調這是首度完全由台灣業者技術自主的整廠解決方案。「先進國家如德、美、日當然也有工業 4.0 的整體解決方案，不過都不是開放標準，企業不易進行二次開發，而且價格昂貴，大概只有 1% 的大型企業買得起，新漢的 iAT2000 有極高的性價比，可以滿足其他 99% 企業的需求與預算。」



iAT2000 整體解決方案是採開放性架構 PC/EtherCAT 標準所研發，可供企業主進行自我二次開發。不同於傳統封閉型架構，iAT2000 連結基層不同廠牌設備可互相溝通，包含 CNC 工具機、 非標工具機、自動化設備與機器手臂等, 為企業主提供智慧製造整體解決方案。



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