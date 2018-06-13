綠悅-KY通過配息0.3元 積極搶攻中高階產品 盼帶動毛利率提升

綠悅 - KY(1262) 今日舉行股東常會，會中通過承認 2017 年度營業報告及合併財務報表，並通過每股配息 0.3 元，以今日收盤價格 31.0 元計算，殖利率 0.97%。綠悅 - KY 表示，目前致力於開發中高階複合式及利基型產品，加上磁懸浮線陸續加入量產，整體產品毛利率可望提升，製造成本下降，以 BOPA 產業週期約 2-3 年來看，隨公司獨家的磁懸浮線量產，將可望迎接下一個產業成長期。



受到同業競爭加劇，及去年第三季改建環保煙囪影響，綠悅 - KY 去年獲利較 2016 年減少 58%，EPS4.69 元。綠悅 - KY 提到，由於同業積極擴增產線，目前在中國中低階 BOPA 薄膜價格競爭激烈，出貨量與價格皆較往年下滑，因此公司自第七線開始，將重心移往中高階產品，目前第九線預計於 7 月啟用，惟目前市場需求情況未定，啟用初期稼動率仍不高。



綠悅 - KY 指出，目前在中高階 BOPA 薄膜市場，公司是中國唯一的在地供應商，主要競爭對手為日本公司，因此在中國的中高階市場位處龍頭地位，而目前預計將新增四條新產線，皆為中高階產品，第九線最快下半年可以貢獻營收，第十線則預計於 2019 年初進入量產，其餘兩條產線將於 2020 年前陸續引進，屆時四條新線每年可增加中高階 BOPA 薄膜產能達 5 萬噸。

