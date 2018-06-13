新債王的警告升級：美國升息同時擴大赤字是「自殺」

新債王 Gundlach 對美國財政政策和貨幣政策的評價，已經從「非常危險的雞尾酒」升級到了「自殺式行動」。

「我們在做的事情，看起來幾乎是自殺式的行動。…… 我們在擴大赤字規模，同時卻在升息。」 在 6 月 12 日 Doubleline 的資產配置策略直播中上，美國政府和聯準會債務爆發、聯儲升息的組合被 Gundlach 稱為「自殺式行動」。

前聯準會主席柏南奇、印度央行行長近來都已經提示，美國赤字和升息並行的風險不容小覷。柏南奇甚至直言，這會讓美國經濟在 2020 年墜落懸崖。

「我們在一輪經濟周期如此末期的位置，看到如此規模的債務擴張，這是絕對的史無前例。」新債王毫不吝嗇警示之言。

截止去年年底，「新債王」Gundlach 旗下的 DoubleLine Capital，管理資產規模超過 1180 億美元。



這一次直播中，新債王的重點沒有放在對經濟衰退的擔憂上。他在直播中提到，他的確看到了全球經濟增長的放緩，但美國在 6-12 個月內都不會有衰退的可能。

但到 2020 年，經濟衰退可能會出現，給屆時尋求連任的川普帶來巨大挑戰。

Gundlanch 稱，聯邦政府「荒唐」的債務擴張，和利率上行的矛盾雙重施壓，他相信美元會再次走弱。

他預測，10 年期美債的殖利率仍在上升，朝着到 2020-2021 年間升至 6% 的軌跡不斷上行。

新債王認為最近的拋售給新興市場帶來了數年未見的好機會，並敦促投資者儘快向部分新興市場債投入部分資金。

「我認為現在是絕佳的世紀——鑒於目前美元和估值的水平，如果你還沒有配置新興市場債或者高收益債券，考慮一下至少提高一部分資金配置。」Gundlach 在向投資者直播時稱。他提到，新興市場債券現在的殖利率，比美國的高收益債券還要高。

目前投資者對新興市場似乎並不感冒。5 月，外國投資者從新興市場撤出了 123 億美元資金，創下 2016 年 11 月以來的最大單月資金流出量。其中，債券和股票市場各流出 60 億美元左右；亞洲國家流出 80 億美元。

Gundlach 對大宗商品的觀點變動不大。他仍然對大宗商品維持樂觀，在本次直播中，他預計油價能漲至 80-90 美元，還稱自己會買進黃金。