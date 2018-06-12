盤點近11年的大收購：美國五大科技巨頭都買了什麼？

6 月 12 日消息，據 TechCrunch 報導，在創業領域，初創企業的最終命運就是被收購、上市或死於嘗試。而且，就收購而言，美國科技行業的五大巨頭可能是最理想的收購方。谷歌母公司 Alphabet、亞馬遜 (Amazon)、蘋果(Apple)、Facebook 以及微軟(Microsoft) 的市值達到了驚人的水平，總共接近 3.9 兆美元。

當面對彼此的挑戰時，這些龐然大物往往是選擇戰鬥而非逃跑。而當鬥志昂揚的「暴發戶」挑戰它們時，任何有抱負競爭者的人才、技術和業務很可能都會被吞噬。這就是初創企業的生命循環歷程。本文要研究的就是這些收購。雖然美國科技界五大巨頭只占據了整個併購市場相對較小的市佔率，但是其高質量收購卻足以彌補規模上的不足。

下面的圖表顯示了 2007 年至 2017 年五大巨頭成員的收購數量。以美元計算，五大巨頭的收購占了重大交易的絕大部分。下面，讓我們分別看看每個巨頭的併購交易有多大。本文分析主要基於 Crunchbase 數據，不過這些數據已經與公共來源和監管文件進行了交叉核對。我們將從最有價值 (按市值計算) 的公司開始。

蘋果

儘管蘋果是美國五大科技巨頭中價值最高的，但它的收購不僅僅是規模最小的，也是披露資訊最少的。換句話說，在 Crunchbase 和其他地方列出的交易中，大多數都沒有附加美元價值。這可能反映了蘋果一貫的保密性，以及它傾向於在公司內部生產大部分產品和服務的習慣。

蘋果迄今最大的併購交易是斥資 30 億美元收購 Beats Electronics，後者或許最出名的是其華麗的無線耳機。但吸引蘋果眼球的不是耳機，而是其流媒體服務。蘋果首席執行官蒂姆 · 庫克 (Tim Cook) 曾說過，這是「第一個真正正確的訂閱服務」。包括 Beats 的交易，這是我們能夠找到的蘋果最大併購交易。

亞馬遜

很難找到亞馬遜不參與的垂直業務。網頁寄存（Web hosting）、白色標籤的必需品（比如電池和紙巾）、門鈴等，他們顯然也在網上賣書。如今，嚴肅地說，亞馬遜在 2017 年 6 月斥資 137 億美元收購全食超市 (Whole Foods)，也讓這家在線購物巨頭直接進入了實體零售領域。

儘管收購全食超市是亞馬遜迄今最大的一筆交易，但它肯定不是亞馬遜收購的唯一一家零售公司。其他交易還包括亞馬遜收購 Quidsi (Diapers.com 和 Soap.com 的母公司)、鞋類和服裝零售商 Zappos 以及中東電子商務網站 Souq.com。

Alphabet

在美國科技行業五大巨頭中，Alphabet 是最具收購意識的公司，它的企業風險投資最多。它也是公司結構最複雜的公司。回想一下，Alphabet 是谷歌的母公司，而谷歌已經超過了 Alphabet 收購的絕大部分。但是，儘管 Alphabet 投入了所有的資源用於併購，但它的收購行為導致了相當複雜的結果。其中最引人注目的是對 Nest Labs 的 32 億美元收購，以及相對而言，對 Dropcam 的 5.55 億美元收購 (這一交易後來被更名為 Nest 的家居安全產品)。

據報導，Nest 未能實現營收預期，也未能占據連接家居市場的主導地位，反而輸給了像 Honeywell 這樣的老牌公司。在家居安全、智能門鈴和智能鎖等市場上，有很多新成立的「Nest」正緊跟其後。話雖如此，從投資回報率的角度來看，谷歌收購 YouTube 的交易可能是 Alphabet 的最佳收購。儘管 Alphabet 沒有公布 YouTube 的營收數據，但許多分析人士的估計和公開的市場數據顯示，該影音流媒體部門的價值可能高達 1000 億美元。

微軟

上周，微軟宣布斥資 75 億美元收購軟體版本控制和託管平台 GitHub，吸引科技界廣泛關注。而且，微軟目前似乎正在選擇時機宣布其最大的交易，目的只是為了向蘋果公司 (Apple) 發起衝擊。技術播客作者、Relay FM 的創始人米克 · 赫爾利 (Myke Hurley) 在 Twitter 上表示，微軟 2016 年收購 LinkedIn 以及與 GitHub 的交易，都是在蘋果全球開發者大會開幕當天宣布的。除了挑釁性的時機選擇，你還會注意到，在科技行業的五大巨頭中，微軟已經達成了五大巨頭中規模最大的併購交易。

Facebook

在美國科技行業的五大巨頭中，Facebook 的併購模式似乎是最二元性的。它的交易不是很小就是很大，沒有多少中間立場。Facebook 的許多最大收購提供了一個案例研究，即通過收購來獲得幾乎無法逾越的市場主導地位。儘管收購 Instagram 和 WhatsApp 當時並沒有引起多大轟動，但如今這些交易被視為當前和未來反壟斷監管機構的一個警示案例。

不過，從一個更光明的角度來看，Facebook 的併購記錄也為許多面臨「買與建」兩難困境的公司提供了教訓。有時候，收購一家公司 (關鍵是收購其工程團隊) 比從頭開始構建新功能更為有利。這裡列出的許多較小的交易，我們可以看到 Facebook 選擇的收購策略。

五巨頭的收購前景

在科技產業鏈的最頂端，美國五大科技巨頭處於一個獨特的地位，而不僅僅是風投公司尋求流動資金的製造商。Alphabet、亞馬遜、蘋果、Facebook、和微軟是當今最強大的公司，它們的收購在某定程度上說明了它們最初是如何獲得卓越地位的。儘管有些收購似乎是突然發生的，但重要的是要記住，收購一家公司不僅僅是為了賺錢。在這些交易完成的時候，有一種戰略動機。當這些交易達成後，他們就能將公司的未來計劃公布於眾。