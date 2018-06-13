美股盤中─川金會後 美國股市持穩 狹幅整理

川普總統與北韓領導人金正恩簽署了一份協議，要在朝鮮半島上建立一個和平政權，並改善美朝關係，美國股市週二中場持穩。

但因協議中，缺少半島無核化的細節，使得股市漲幅受限。

台北時間 00:25

道瓊工業平均指數上漲 12.79 點或 0.05% 至 25335.10。

Nasdaq 指數上漲 43.22 點或 0.57% 至 7703.14。

S&P 500 指數上漲 6.11 點或 0.22% 至 2788.11。

曾預測到 1987 年 10 月大崩盤的避險基金經理人瓊斯 (Paul Tudor Jones) 說；消息並未有任何意外，股市不見大幅反應。

川普說，對平壤的制裁依舊持續，直到核武威脅解除。

但瓊斯預期，今年稍後，股市可望大幅上揚。

他說：「我認為第三季末，或第四季初，利率將開始大幅上升。預期年底時，股市亦有能力大幅走高。預期期中選舉過後，年底股市可能大幅上漲。」

美國聯準會 (Fed) 週二開始舉行為期二天的政策會議，投資人等待會議結果。

預期 Fed 主席鮑爾將升息一碼，因經濟有健康訊號，Fed 尋求貨幣政策正常化。

美國今日公布 5 月消費者物價指數較去年同期上升 2.8%，4 月為上升 2.5%。