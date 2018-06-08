什麼是富可敵國？看看這些科技股的市值就知道了

美股科技股表現強勁迭創新高，推動納指屢創記錄高位。高盛在一份近期的報告中，不僅奮力搖旗吶喊科技股沒有泡沫，還用一種有趣的方式來展示：美國科技股的市值堪稱富可敵國！

高盛將科技股的市值與全球各國的 GDP 狀況進行了比較，發現了非常令人瞠目結舌的現實：很多股票的市值加在一起已經超過了一個國家的 GDP。

比如，BAT 的市值跟西班牙的 GDP 一樣；光是一個英特爾的市值就超過了葡萄牙；「FANG」（Facebook、Amazon、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet）等於法國的年均 GDP； 「大 FAAMG」（Facebook、Amazon、Apple、Microsoft 和 Alphabet）超過了德國的 GDP；三星、騰訊、阿里巴巴和台灣的一些半導體公司加在一塊也是一個義大利的 GDP。

當然，有人會說，公司市值是未來預期現金流的現值，而 GDP 是年度指標，這兩者類比不是一個好的比較方法。高盛說，那跟全球其他主要市場比比吧。

比較發現，「FAAMG」的市值已經超過了歐洲 Stoxx50 指數的總體市值，而全球市值前 20 位的科技公司加在一塊也超過了 Stoxx600 的整體市值。

高盛表示，基本面的改善仍是科技股高估值的基礎，也是科技股股價一路上揚的主要動力。

高盛：科技股沒有泡沫

華爾街見聞此前提到，雖然市場對美股泡沫越來越大的警告聲一直不絕於耳，但高盛策略師 Peter Oppenheimer 和 Guillaume Jaisson 在這份研報中否認了這一看法。他們認為，與上世紀 60 年代追捧 Nifty Fifty 和 90 年代的狂熱投機泡沫不同，如今，科技股的上漲主要歸因於穩健的收入和盈利狀況，而非投機。

過去的十年中，科技股漲勢特別是所謂的 FAAMG 股票大約有 87% 來自於利潤的支持，只有 13% 左右源自於估值擴張。因而，從本益比方面來看，儘管美股前五大股票首次全部被科技股霸占，但本益比整體並不算太高。FAAMG 的整體本益比在 22.6 倍左右，還不到網路泡沫時期前五大科技股本益比的一半。