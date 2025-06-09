鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-09 22:30

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新加坡叫車及外送平台 Grab Holdings Ltd. 周一 (9 日) 發聲明表示，近期媒體報導關於 Grab 正與印尼同業 GoTo 洽談收購事宜並不屬實，雙方目前「並未進行任何討論」，也尚未簽署任何正式協議。

70億美元大交易喊卡？Grab否認洽談收購GoTo(圖：REUTERS/TPG)

Grab 指出，「印尼仍是我們服務使命中的重要市場，持續致力於服務印尼的消費者、駕駛及商家夥伴。」此前市場盛傳 Grab 正計畫以約 70 億美元的價格收購 GoTo 集團，以鞏固其在東南亞的市占率。

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然而，知情人士透露，近期談判進展放緩，主要因監管風險引發疑慮。印尼反壟斷機構於 5 月曾表示，將審視相關交易可能帶來的壟斷風險，並呼籲企業在交易前確保市場競爭性。

監管與市場競爭壓力仍在

Grab 和 GoTo 作為東南亞最大叫車及外送服務商，早已展開長期競爭。Uber(UBER-US) 於 2018 年退出東南亞市場後，持有 Grab 的部分股權，而 Grab 則在新加坡、馬來西亞與泰國等市場領先，GoTo 則專注深耕印尼市場。雖然兩家公司曾多次傳出併購計畫，但監管疑慮與市場競爭使交易遲遲未能敲定。

印尼主權基金 Danantara 也曾被外媒點名可能參與交易協調，以化解政府對本土科技冠軍出售的疑慮。不過，Danantara 本周澄清，目前並未進行任何相關洽談。GoTo 則在向印尼證交所的聲明中再次強調，未與任何潛在買家簽署協議。