週一 (11 日) 晚間,Netflix (NFLX-US) 的串流影視全球大停機,但現在該公司已經宣布解決了這個問題。

Netflix 在推特上表示,公司已經察覺用戶在跨數個設備上串流內容時遭遇問題。但問題發生沒多久,該公司就宣布已經修正且沒有詳細說明。

Netflix 的狀態頁面證實已經沒有停機問題。

根據網站停機報告 (Website Outage Report),即追蹤網路服務何時中斷的報告,顯示 Netflix 的美國和歐洲用戶均遭遇停機數小時的問題。用受影響用戶無法看到任何串流影視,螢幕上只顯示此句話:Netflix error: this title is not available to watch instantly。

受影響的用戶地區 。來源:Website Outage Report

雖然停機僅有數小時,但有鑑於 Netflix 擁有數百萬用戶,因此短暫的停機也可能造成巨大損失。

多家媒體已聯繫 Netflix,欲了解引起停機的原因,但迄今尚未取得 Netflix 回應。