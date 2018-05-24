傳媒領域的里程碑：Netflix 市值超越Comcast 用戶正在拋棄電視

周三美股收盤，美國流媒體巨頭 Netflix 股價大漲 4%，創收盤歷史新高，推升其市值至 1528 億美元，再次超越美國有線電視巨頭 Comcast 的 1472 億美元。這已經是本月來 Netflix 第二次超越 Comcast 市值。

本周，在美股整體走勢不佳的情況下，Netflix 股價一路走高，至昨日收盤已漲超 6%。本周早些時候 Netflix 宣布，與美國總統歐巴馬和夫人米歇爾簽署長期協議，共同打造自製內容節目，據媒體報導稱，簽約費用達到千萬美元規模。

今年以來，Comcast 股價已經累積下跌超 20%，與之相比，Netflix 股價則在同期暴漲近 80%，是今年標普 500 指數中增長最為強勁的一隻股票。新銳媒體 Axios 分析稱，這反映了在當前的數字時代下，傳統傳媒巨頭面臨新興媒體形式的焦慮，隨著在線流媒體業務越來越被大眾所接受，傳統的有限電視業務正遭遇前所未有的衝擊，超千億的市值也不斷被新興媒體迎頭趕上。

Comcast 一直靠原創內容來吸引用戶。而面臨來自流媒體日益激烈的競爭壓力，它賴以生存的付費電視業務模式在不斷萎縮。該公司上個月發布的財報顯示，第一季，它流失了 96000 個影音用戶，降幅大於分析師此前預期。

面臨傳統電視業務之困，Comcast 也在不斷尋求新的投資機會來彌補損失。昨日，Comcast 宣布正準備以約 600 億美元全現金的方式競購 21 世紀福斯旗下部分資產，高於此前迪士尼開出的 524 億美元的價碼，這也體現了 Comcast 的流媒體野心，希望成為 Netflix 的一個強有力的對手。

在 Comcast 不斷流失用戶之際，Netflix 的新增用戶數卻節節拔高。該公司上月發布的第一季財報顯示，該季度總訂閱用戶凈增 740 萬，遠超公司此前預期的增加 635 萬和市場預期的增加 643 萬。去年第四季新增 833 萬，曾創公司史上單季新高。截至第一季末，Netflix 總訂閱用戶為 1.25 億人。