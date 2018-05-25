Netflix市值一度超越迪士尼 成為最值錢的美國媒體公司

美國串流媒體 Netflix(NFLX-US) 市值在週三 (23 日) 美股收盤後，超越有線電視公司 Comcast(CMCSA-US)，而在 24 日盤中，更以些微差距超越迪士尼 (DIS-US)，成為最有價值的美國媒體公司。

Netflix(紅線)、迪士尼 (藍線) 與 Comcast(紫線) 的市值變化 (資料來源: FactSet)

根據 FactSet 數據，Netflix 週四盤中股價一度上漲 1.8% 至市值 1526 億美元，而迪士尼的股價則是下跌 1%，市值為 1518 億美元。

但兩間公司在媒體業龍頭寶座爭搶中，呈現拉鋸戰，週四收盤 Netflix 股價上漲 1.3%，市值為 1518 億美元，迪士尼則將跌幅縮小至 0.76%，市值以 1522 億美元些微差距領先。

Netflix 今年股價已上漲 70% 以上，在宣布與美國前總統歐巴馬夫婦合作推出原創影集得消息後，股價上漲 4%，而該平台訂閱戶成長優於預期亦是利多消息。

Netflix 股價日線走勢圖

迪士尼則是在線上影片串流市場，展現出越來越大的野心，該公司準備在未來幾個月內，推出針對電視和電影的串流服務，並表示在與 Netflix 目前合約到期後，將刪除其在 Netflix 平台的部分內容。

在今年 4 月，迪士尼推出推出了 ESPN +，為一項以體育為主體的影音串流平台，定價為每月 4.99 美元，或每年 49.99 美元。

但美銀美林的分析師 Nat Schindler 認為，Netflix 國際市場的訂閱用戶成長才剛開始，之後還有很多的潛力，他在給客戶的報告中指出：「我們認為，如果 Netflix 可以一定程度的滲透入國際市場，則其還有很大的機會，在進入不同市場時，Netflix 將面臨不同程度的競爭，以及監管和經濟情況，但該公司擁有的內容，將允許他們在幾乎所有市場中，成為占主導地位的影音串流媒體。」

Schindler 預測，Netflix 的訂閱用戶數在 2030 年前達到 3.6 億，每年增長約為 8%。 Netflix 在今年第 1 季指出其擁有 1.25 億用戶。