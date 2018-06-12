世界大型企業研究會下調今年世界經濟增長預期

世界大型企業研究會11日在紐約發布最新世界經濟展望報告，預計今年世界經濟將增長3.2%，低於2月份預計的3.3%。

報告說，下調今年世界經濟增速主要基於三個原因：一是歐元區本輪經濟周期接近尾聲，增速有望放緩；二是美聯儲加息、美元上漲為新興市場帶來經濟下行壓力；三是由美國引發的貿易爭端給世界經濟發展帶來了不確定性。

報告認為，全球範圍來看，企業投資和消費者信心依然強勁，短期内發生經濟衰退的風險較低。預計發達國家2018年經濟增速為2.4%，與2017年持平，但2018年到2022年間的年平均增速預計將下滑至1.9%。

報告顯示，新興市場國家經濟增速繼續快於發達國家，但不同國家之間經濟增長態勢會有所分化。預計今年新興市場國家經濟將增長3.9%，略低於2017年。

世界大型企業研究會首席經濟學家巴特·範阿克在當天舉行的新聞發布會上說，貿易政策風險正在取代金融和經濟風險，成為妨礙世界經濟增長的最大威脅。

他指出，盡管從短期來看，當前的貿易爭端不太可能造成世界經濟衰退，但長期來看，關稅壁壘很可能會帶來全球供應鏈斷裂、經濟效率降低等嚴重問題。

來源： 新華網

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