理文化工(00746-HK)：Fortune Star轉讓公司41.25%股權

理文化工(00746-HK)公告稱，2018年6月12日，Fortune Star向李文恩先生轉讓公司216,562,500股股份，及向李運強先生轉讓公司123,750,000股股份。股份以零代價及饋贈方式轉讓。

在轉讓前，Fortune Star持有公司340,312,500股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約41.25%);李文恩先生持有公司278,437,500股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約33.75%);及除透過其全資擁有的公司FortuneStar間接持有的股權外，李運強先生併非公司的註冊股東。

李文恩先生乃李運強先生的兒子。Fortune Star乃於英屬處女群島註冊成立的一家公司，由李運強先生全資擁有。

完成後，李文恩先生持有公司495,000,000股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約60%)，李運強先生持有公司123,750,000股已發行股份(相當於公司已發行股份總數約15%)，及FortuneStar不再持有公司任何已發行股份。

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