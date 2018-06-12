陽光紙業3.5億出售包裝設計業務 股價大跌逾15%

陽光紙業 (2002-HK) 以人民幣 3.5 億元出售包裝設計業務，股價應聲大跌，截止 11:14，跌幅擴大至 15.278%，報港幣 1.83 元元，市值縮減至港幣 14.99 億元。

圖：新浪財經

陽光紙業公佈，董事會宣佈，於 2018 年 6 月 11 日，賣方山東世紀陽光紙業 (0509-HK) 及昌樂新邁紙業、買方上海魯達紙製品、目標公司 (從事包裝設計業務的上海王的實業)、個人股東 (杜恩茂、杜波、杜平及趙雪) 及創辦人即執行董事、主席及控股股東王東興及王博銳訂立出售協議，據此賣方同意銷售而買方同意購買目標公司 96.54% 股權，現金總代價人民幣 3.5 億元。

目標公司擁有遼寧陽光天澤包裝 82.05% 股權。預期建議出售事項將產生的未經審核虧損約人民幣 1.71 億元，主要代表代價金額及公司於 2018 年 3 月 31 日持有目標公司股權而應占出售集團的未經審核綜合資產淨值約人民幣 512 百萬元之間的差額。預期未經審核虧損尚需審計。

餘下集團將確認的實際虧損金額僅於公司持有的目標公司股權應占出售集團的綜合資產淨值以及建議出售事項應占的交易成本得以確定後，可釐定。因此，可能有別於上述金額。預計於為人民幣 3.485 億元，以為其一般營運資金撥資，藉此提升公司的股東價值。

2018 年 6 月 11 日，山東世紀陽光紙業與買方訂立總銷售協議，據此，餘下集團須向出售集團供應紙張原材料及售後服務，由出售完成起計為期 3 年。

2018 年 6 月 11 日，山東世紀陽光紙業與山東陽光概念包裝訂立總採購協議，據此，餘下集團須向出售集團採購包裝材料及售後服務，由出售完成起計為期 3 年。

2018 年 6 月 11 日，昌樂盛世與山東陽光概念包裝訂立能源供應框架協議，據此，餘下集團須向出售集團供應蒸氣及相關服務，由出售完成起計為期 3 年。

陽光紙業認為，出售事項為集團提供變現其于出售集團權益的機會，並藉出售於 2017 年 12 月 31 日止 3 個年度處於虧損狀態，以及於 2017 年 12 月 31 日錄得流動負債淨額的出售集團，可改善本集團整體財務狀況。

