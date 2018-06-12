台股盤前─站不上5日線 國際3大因素干擾 估指數震盪整理

台股昨 (11) 日開高走低，終場下跌 7.19 點，以 11149.23 點作收，成交值 1531.26 億元。分析師表示，台股受到外資小幅調節影響，指數跌破五日均線，但目前均線維持多方排列，惟短期包括川金會、美國聯準會利率決策以及美國將公布對中 500 億美元關稅清單等國際因素干擾，估計指數將呈震盪整理格局。

三大法人部分，外資及陸資買超 0.05 億元，外資自營商賣超 0.64 億元，投信賣超 4.3 億元，自營商自營買超 2.57 億元，自營商避險買超 6.51 億元，合計買超 4.83 億元。

觀察今 (12) 日盤面焦點，美國總統川普與北韓領導人金正恩今日舉行歷史性的峰會，市場均屏息以待，外界預估，只要川金會不以破局收場，且有部分協議，對北韓和南韓經濟將有利多，另若能再去核化議題上有進展，對日股也將是利多。

國巨舉行線上法說會，針對市場關注的供需問題，國巨董事長陳泰銘表示，尚未看到被動元件缺貨舒緩的現象，即使各廠擴充產能，整體供給還是落後市場需求。

金管會將把金控併購首次投資須買到 25% 持股規定，放寬至 10%，鼓勵金控發動非合意併購，不過同時也設下包括須提併購時間表、排除公民併及公公併、金管會將審查大股東適格性等原則。

華碩旗下工業電腦大廠研揚與工業主機版大廠廣積昨日宣布換股結盟，雙方以增資發行新股方式交叉持股，研揚以每 0.788 股換發廣積一股，預計股份交換完成後，研揚持股廣積 30%、廣積將持股研揚 28.08%，雙方也約定各互取得 2 席董事席次，以緊密合作。

整體來看，分析師表示，技術面上，台股短線受到外資小幅調節影響，指數跌破五日均線，但並未跌破 6 月 6 日長紅低點 11111 點，且目前均線維持多方排列，加上短、中、長期均線持續向上揚升，多方結構並未因回檔而破壞。

分析師指出，短期內台股仍有川金會、美國聯準會利率決策會議，以及美國或將公布對中 500 億美元關稅清單等干擾，市場觀望味濃，電子權值股追價意願不高，估計指數震盪整理機會較大。