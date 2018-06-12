【大昌投顧】盤前分析－上市櫃公司5月營收表現令人驚艷

◆盤勢分析

1. 台股昨日震盪走勢，指數來至前高附近呈現整理態勢，尾盤仍收在平盤之下，最終以下跌 7.19 點作收。短線上月、季線趨勢向上，以及多方缺口不回補，仍還可望偏多思考，且量價關係並未失控，未來不再背離，也有機會向上攻堅，籌碼面外資買超金額不大，影響台股動能表現，持續觀察。

2. 櫃買指數相對加權指數強勢，短線重返 5 日線之上，會否更加強勁表現，觀察量價關係，在未明顯失控的情況下，仍有機會持續上攻，因此中小型個股波動雖大，但依舊較為熱絡。

3. 金融指數平盤附近作收，目前月線支撐不破，仍有機會往上攻。電子指數也無太大表現，不過美國科技股尚未轉弱情形下，電子股仍是盤面上的主流，而昨日強勢族群有被動元件、光學元件、MOSFET、矽晶圓、PCB 軟板等。傳產類股則由電線電纜、散裝航運等表現較佳。

4. 上市櫃公司 5 月營收表現令人驚艷，近逼 2.8 兆元，呈現淡季不淡，累計前 5 月更衝上 13 兆元，雙雙改寫歷年來同期新高，隨著旺季的到來，市場預期第三季更讓人值得期待。

5. 今日 (6/12) 眾所矚目的川金會，即將如期進行，不過近期國際訊息依舊是雜音不斷，貿易戰相關資訊滿天飛，依舊需要密切留意，仍會影響全球動盪。