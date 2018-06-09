東風日產銷量增長背後：產品再陷質量門 4S店做法遭疑

東風日產銷量增長背後 產品再陷「質量門」

6月5日，日產汽車公司通過官方途徑公布了其在2018年5月中國區銷售業績，其中，東風日產5月銷售95537輛，同比增長了16%。

從日產汽車公司的官方數據來看，2018年以來，東風日產的銷量均取得了較好的增長。不過，車型銷量不斷增長的同時，東風日產旗下車型的產品質量問題也正不斷被車主曝出。

車主李先生表示，他所購買的2016款1.6L酷動版騏達才跑了1萬公裏左右，已經出現了提不起速的情況，偶爾會在行駛過程中失去動力。記者在東風日產車主維權群中也發現，有部分不同車型的車主均反映車子的變速箱出現了類似情況，且到4S店也無法得到解決。

就車主反映變速箱異響、提速困難的情況，《中國經營報》記者致函東風日產。對方回覆表示，對於車主所反映的問題，建議車主盡早與東風日產授權專營店取得聯系，到店檢測判斷車輛是否存在異常。

車主反映變速箱異響大、提速難

「我的車才跑了1萬多公裏，像是跑了超過10萬公裏的車一樣，跑起來沒有一點勁，跑著跑著偶爾還會失去動力。」李先生如是說。

據了解，李先生的2016款1.6L酷動版騏達是在2017年7月購入的，後來發現車子在高速狀態下很難繼續提升速度。據了解，李先生的車輛在行駛過程中還伴有較大哨音，天冷的時候尤其明顯。

無獨有偶，在2017年6月購入智享版新軒逸的車主郭先生在2018年春節回鄉時發現車子偶爾出現提不了速的情況。“車子聲音變得很大，踩油門會有嗚嗚的聲音，速度怎麽都上不去90公裏/小時。”郭先生提到，這種問題是間歇性的，試車也很難試出來，一般要在高速上開2小時左右才會出現，速度較難升至90公裏/小時的情況會持續半小時左右。

隨後，郭先生兩次到4S店進行檢查，但是工作人員表示是變速箱過熱保護，檢查結果沒有出現故障碼，讓郭先生駕駛一段時間後再看看具體情況。對於車子變速箱的情況，郭先生表示了他的顧慮。“平時在市區駕駛沒影響，但是長途會受到影響。問題肯定是存在的，目前要開到有故障燈亮再找4S店，就怕過了保修期才亮燈，到時要自掏腰包3萬多塊錢換變速箱。”郭先生還透露，自己也了解到有幾個車主因為變速箱提速困難的問題去4S店檢查，最後均因為沒查出故障碼而沒有得到處理。

車主朱女士在2015年購入2014款尊享版軒逸，在2016年初發現了發動機燒機油的問題，隨後4S店為朱女士的車輛更換了發動機，但變速箱也開始出現了異響。此外，朱女士表示，車子提不上速的情況也較為明顯，尤其在上坡的時候，「怎麽踩油門加速都爬不起來」。

事實上，記者還從車質網投訴平台上發現，2018年5月，關於東風日產騏達車型變速箱的投訴為22宗，關於軒逸車型變速箱的投訴為12宗。從中國消費者協會發布的2017年度全國消協組織受理汽車產品投訴情況分析，東風日產被投訴601次，排名第五。

2018年4月，記者還曾對車主反映的疑似機油乳化現象進行報道，彼時多位車主反映其購買的勁客車型出現疑似機油乳化的現象。東風日產曾回應稱，勁客車型機油加註口蓋位置及機油標尺出現的是白色泡沫現象，並非機油變質產生，非「機油乳化」問題，只有極少數車主反映勁客車型出現這種白色泡沫現象。

對於東風日產大量投訴的現象，中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，大量投訴或與銷量的高基數有關，也和使用群體的高使用頻率相關。「普通私家車的使用頻率相對較少，而東風日產部分車型若被使用為網約車，使用頻率會高得多，故障頻率也因此偏高。」

東風日產及4S店做法遭質疑

在車子出現變速箱異響大、提速難的情況之後，李先生分別在2018年2月和3月到4S店進行了檢查。和郭先生的情況類似，4S店工作人員對李先生的回應稱，檢測結果沒有出現故障碼，因此選擇不予處理。「我的車子行駛了3000公裏左右就發現哨音了，到現在一直沒解決。」

對於車子出現的問題，朱女士也多次和4S店進行交涉。朱女士表示，自己因為變速箱異響的問題和4S店溝通了很多次，4S店最終回覆是有聲音但是不代表車子不能開。「4S店的人反饋說，只要是使用了這一款CVT變速箱的車子都會有異響，只是聲音大小的問題。」由於在4S店試駕和車輛剛購入時都未出現過異響，朱女士對4S店進行了追問，4S店回覆朱小姐表示，這些車輛駕駛時間久了都會出現異響，只是新車剛開始不明顯而已。

隨後，朱女士從網上搜索和周圍車友中了解到，有不少車友的車子都出現變速箱異響的問題。4S店給朱女士透露，車子的情況沒辦法修理好，是由於這款CVT變速箱的結構造成的。「4S店還給我發過一個郵件截圖，表示裏面是東風日產總公司的回覆，提到這個結構的變速箱全部都有這個問題。」朱女士還提到，她認識的一位車友曾經兩次更換變速箱，最後問題依然沒有得到解決。

對於廠家和4S店的做法，朱女士表示不滿意。在朱女士看來，廠家和4S店在發現問題之後沒有及時進行解決，而且關於變速箱異響等問題持續了較長時間，也涉及較多車型。「在我車子問題解決的過程中，我發現廠家和4S店的態度和做法非常糟糕，多次耍賴不認賬。」據了解，朱女士曾因車輛發動機的問題對東風日產進行了起訴，2018年年初判決結果為朱女士勝訴。

此外，2018年2月，東風日產因部分車輛存在剎車系統缺陷而發起了召回計劃。在召回發起20多天後，記者發現，幾大汽車質量投訴網站上陸續出現關於召回維修方案的質疑，並作出相關報道。

截至目前，某汽車質量投訴平台上，仍有24名軒逸車主投訴認為召回方案不合理，也有車主向記者表示了他們的顧慮和質疑。李先生提到，關於剎車總泵的召回只是噴了些油，認為噴過之後剎車反而沒有之前好用。

車主塗先生的車輛在召回計劃中，他在召回開始2~3個月後才收到短信通知。4S店讓塗先生把車開過去，工作人員核對了車架號後便為其車輛開前蓋加矽油。「前後總共也就2~3分鐘，出現故障的車子配件需要更換，說明是有問題的，至少存在問題隱患。而只為沒故障的車子加註矽油，誰能保證可以解決配件的隱患，即使暫時有效，可以保證效用多久。制動系統，可是事關人命。」塗先生如是說。

對於召回計劃，東風日產回應稱，噴塗矽油的方法已經過公司嚴格的技術論證和耐久實驗，判斷方法切實有效。後續使用如果出現了問題，也建議車主及時到店檢查，確保安全用車。

汽車行業資深評論員張志勇表示，「召回計劃規定，必須對同一批次做同樣處理。如果有車主的車輛零件與發生故障的車輛零件是同一批次，而召回後沒有對其進行相同處理，那是有問題的；如果兩種零件根本不是同一批次，可能來源於不同的供應商，情況就可能不一樣了。」

銷量與質量如何平衡？

5月14日，日產汽車公布了其2017財年(2017年4月1日-2018年3月31日)的財報。其中，日產總收入較上一財年同比增長2%至11.95萬億日元，同比下降22.6%；營業利潤率下降1.5個百分點，至4.8%。不過在國內，日產2017年(只公布自然年銷量)銷量增長達12.2%，共售出152萬台新車，占國內市場份額的5.6%。

張志勇認為，中國現在已經成為日產核心市場之一。與此同時，張志勇表示，目前幾乎沒有跨國公司不把中國市場定位成一個重要的市場。「中國市場的地位不容忽視，就算不是第一也是第二。」

從東風日產2018年以來的銷售情況來看，企業依舊能以較平穩的速度發展。官方數據顯示，2018年1~5月銷售總計429832台，同比增長10.0%。



此外，2018年5月，日產軒逸系列銷售38526台，同比增長20.4%；奇駿銷售17917台，同比增長29.4%；天籟銷售10203台，同比增長14.4%；樓蘭銷售2548台，同比增長30.4%；逍客銷售11483台，銷量與去年同期相比略有下降。日產SUV車型的整體銷量(包括樓蘭、奇駿、逍客、Kicks勁客和日產途達)為36941台，相比去年同期增長30.9%。

崔東樹認為，東風日產在銷量上的表現，主要得益於較為全面的產品線布局。張志勇表示，東風日產的產品線布局較為豐富，一開始日產引進中國市場的產品也相較其他同類企業要多，在數量上首先占據優勢，銷量能得到較大保證。

此外，張志勇也提到，東風日產的表現一部分源於日系車傳統，其生產方式、管理方式也較為突出，同時能保證產品較為可靠，日系車在中國消費者中的印象較好，可靠性也較強，對東風日產本身的發展而言是一種保障。“在整個合資公司陣營中，東風日產算是居於第一、第二陣營中。”

面對東風日產較為平穩的發展，車主投訴是否只是企業發展過程中的小插曲？東風日產如何看待車主對產品的投訴情況？對此，東風日產表示，會始終關註用戶的需求和反饋。

來源：中國經營報

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